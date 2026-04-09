El camping del gremio municipal se posiciona como una de las nuevas alternativas turísticas en Concordia

El camping del Sindicato de Trabajadores Económicos Municipales (STEM), ubicado en la estratégica zona de la represa de Salto Grande y el área de «La Tortuga Alegre», se ha consolidado como uno de los destinos preferidos tanto para los concordienses como para el turismo nacional.

En diálogo con 7Paginas, el secretario general del gremio, Juan Pablo Avallone, expresó su satisfacción por los resultados obtenidos durante la temporada estival y, particularmente, por el reciente fin de semana largo de Semana Santa. «Estamos felices. El turismo nos sigue eligiendo y eso nos llena de orgullo. Entendemos que aquí tenemos un potencial único basado en la naturaleza y la pesca», señaló el dirigente desde las instalaciones del predio.

Gestión y crecimiento sin techo

Avallone recordó que la transformación del lugar comenzó hace unos cuatro años y que, gracias a una gestión constante, el sueño de tener un predio de primer nivel se ha cumplido. «Gestionamos termotanques solares, iluminación y contamos con el apoyo del municipio para el mantenimiento. Esto es lo que siempre soñamos y no para de crecer, no tiene techo», afirmó.

De hecho, el dirigente adelantó que ya se planifica una ampliación del predio que incluirá la construcción de nuevos bungalows con piletas, con el objetivo de seguir elevando la calidad de los servicios ofrecidos.

Un espacio inclusivo

Más allá del turismo recreativo, el predio mantiene un fuerte perfil social. Avallone anunció que la próxima semana recibirán a delegaciones de afuera y a grupos de chicos con discapacidad. «Abrimos nuestras instalaciones de forma gratuita para acompañarlos; queremos que las instituciones de Concordia sientan este lugar como propio», enfatizó.

El reclamo urgente: El camino de acceso

A pesar del éxito, el secretario del STEM no ocultó su preocupación por el estado de la infraestructura vial que une la ciudad con la zona de la represa. En este sentido, realizó un llamado directo a las autoridades de Vialidad Provincial y a los responsables del Estado.

«Lo único que falta aquí es que se pongan de acuerdo y arreglen con ripio toda la entrada a la zona de La Tortuga e iluminen el camino. Muchos turistas y pescadores dejan de venir porque se cansan de tantos pozos. Es el último pedido que les hacemos: así como van a concesionar la zona, que también pongan manos a la obra con el camino. No es una inversión cara y sería el mejor favor que un político puede hacerle a la ciudad y a la provincia», sentenció Avallone.

Para el gremio, la mejora del acceso es la pieza que falta para terminar de potenciar un sector que genera recursos y movimiento económico para todo el departamento Concordia.