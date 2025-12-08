El camping del gremio Stem se consolida como una de las grandes opciones para la temporada de verano

El predio ha experimentado un importante desarrollo en materia de infraestructura y servicios, logrando un equilibrio entre entorno natural y confort. Actualmente cuenta con seguridad privada, cámaras de monitoreo, conexión wifi, sanitarios en óptimas condiciones y un permanente mantenimiento de limpieza, lo que lo transforma en un lugar seguro y confortable para disfrutar en familia o con amigos.

A este crecimiento se suma la reciente inauguración de una proveeduría, que ofrece un buen servicio para quienes acampan en el lugar. Además, uno de los principales atractivos continúa siendo el bajo costo tanto para el acampe como para los distintos servicios, lo que lo convierte en una alternativa accesible para todos los bolsillos.

Como muestra de su convocatoria, durante el último fin de semana largo el camping registró una gran concurrencia de socios, vecinos de la ciudad y turistas, a lo que se sumó una congregación evangélica que eligió el predio para realizar una noche especial de acampe, donde se desarrolló un encuentro de oración y camaradería.

Desde la organización del camping destacaron a 7Paginas que el objetivo es seguir mejorando las instalaciones y servicios, apostando a un turismo familiar, social y en contacto con la naturaleza, fortaleciendo a la vez los espacios de recreación para toda la comunidad.

Quienes deseen conocer cómo llegar al camping del gremio STEm pueden hacerlo a través del siguiente enlace de Google Maps:

https://maps.app.goo.gl/LtuhwXPbbJUfDu5dA

Para obtener más información sobre lo que ofrece el camping, los interesados pueden ingresar a su cuenta de Instagram: @campingstemc_concordia.