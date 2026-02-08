El Carnaval de Chajarí vivió una exitosa tercera noche

La noche carnestolenda fue disfrutada por vecinos y visitantes de todas las edades, que colmaron las tribunas, mesas y sillas dispuestas a lo largo del corsódromo, en un marco de entusiasmo, alegría y color.

En esta oportunidad, hicieron su paso las comparsas Fénix, del club Ferrocarril; Sirirí, de Vélez Sarsfield; Amarú, de San Clemente; y Aliminé, del club 1° de Mayo. Cada una desplegó todo su ritmo, coreografías y vestuario, recibiendo el aplauso constante del público presente.

La tercera noche del carnaval se desarrolló sin inconvenientes y con un gran acompañamiento de la comunidad, consolidando una vez más al Carnaval de Chajarí como uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de la región.

Con información de Chajari al Dia