El Carnaval de Concordia 2026 corona a sus ganadores: este sábado será la ceremonia de premiación

La máxima fiesta popular de nuestra ciudad llega a su instancia final. Luego de noches vibrantes cargadas de ritmo, color y competencia, el Ente Permanente de Carnaval anunció que este sábado 28 de marzo se llevará a cabo la ceremonia de premiación de las figuras ganadoras de la edición 2026.

El encuentro tendrá lugar a las 20:30 horas en la Plazoleta de las Américas (frente a la ex Estación Norte), un espacio emblemático que servirá de marco para reconocer el esfuerzo de todos los protagonistas que dieron vida a esta edición.

Reconocimiento al talento local

La premiación no es solo un acto formal, sino un tributo a la creatividad y el compromiso de los integrantes de cada comparsa. Durante la velada, se distinguirá a quienes se destacaron en los diferentes rubros, consolidando una vez más al Carnaval de Concordia como una de las expresiones culturales más potentes de la región.

Desde la organización destacaron a 7Paginas, que este evento pone en valor el trabajo artesanal, la dedicación de meses y la pasión que cada pasista, músico y colaborador entrega en la manga del corsódromo, sumado al acompañamiento incondicional del público que colmó cada una de las noches.

Un cierre de celebración colectiva

La jornada de este sábado reunirá a integrantes de las distintas agrupaciones, autoridades municipales y vecinos en general. Será una instancia de celebración del «esfuerzo colectivo» que permite que la fiesta más grande de la ciudad siga creciendo año tras año.

Con esta entrega de premios, Concordia baja el telón de una edición 2026 que volvió a convocar a miles de personas, reafirmando su identidad carnavalesca y su lugar como referente del espectáculo en el litoral argentino.