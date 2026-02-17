El Carnaval de Concordia cerró su quinta noche con un Corsódromo colmado

En el marco del feriado de Carnaval, miles de vecinos y turistas disfrutaron de una velada vibrante que consolida a esta edición 2026 como una de las más convocantes de los últimos años, reafirmando al carnaval como uno de los principales atractivos culturales y turísticos del verano entrerriano.

Presencia de autoridades

Tal lo informado oportunamente por 7Paginas, la noche contó con la presencia del gobernador de Entre Rios, Rogelio Frigerio, quien asistió acompañado por su familia. También estuvieron el intendente Francisco Azcue; el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; y el secretario de Turismo de la provincia y presidente del EMTURER, Jorge Diego Satto, entre otros funcionarios y representantes institucionales.

El desfile tuvo el paso de las comparsas Imperio, Ráfaga, Emperatriz y Bella Samba, que ofrecieron propuestas de gran despliegue escénico, vestuario y musicalización, reafirmando el crecimiento sostenido del espectáculo y el compromiso artístico de cada agrupación.

Turismo, economía y cultura

Durante la jornada, el gobernador Frigerio destacó el impacto positivo del evento en la actividad turística. Señaló que el fin de semana largo mantiene la tendencia de alta ocupación hotelera registrada en las últimas semanas y remarcó la importancia de acompañar las fiestas populares como motor del movimiento económico y la promoción cultural.

Por su parte, el intendente Azcué agradeció el acompañamiento del gobierno provincial y sostuvo que el trabajo articulado entre municipio y provincia permite potenciar resultados. “Estamos muy orgullosos de este carnaval que nos representa y es parte de nuestra identidad”, expresó.

En la misma línea, el director del Ente Permanente del Carnaval, Luis Sánchez, calificó la quinta noche como “espectacular” y subrayó que el éxito es fruto del trabajo conjunto entre el Ente, el Municipio, la Provincia y las comparsas.

Lo que viene

Desde la organización se informó que la última noche del Carnaval de Concordia 2026 se realizará el próximo sábado 21 de febrero, jornada que marcará el gran cierre de la presente edición.

Asimismo, este martes 17 de febrero a las 20:30 horas se desarrollará en el Corsódromo la segunda noche del Carnaval de los Pequeños Duendes, una propuesta destinada a las infancias que representa el semillero y el futuro de la fiesta.

El Carnaval de Concordia continúa consolidándose como una de las principales expresiones culturales, sociales y turísticas de la ciudad, generando empleo, movimiento económico y fortaleciendo la identidad local con creciente proyección regional y nacional.