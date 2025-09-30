El Carnaval de Concordia deslumbró y conquistó al público en la Feria Internacional de Turismo

Con toda su energía y color, la comparsa Imperio desplegó su ritmo arrollador, acompañada por la potencia de la Batería Nota 10, que hizo vibrar al público con su samba enredo. La elegancia de la Reina del Carnaval, Yanella Aldecoa, aportó distinción y orgullo, representando la pasión de todo un pueblo carnavalero.

El stand de la Región de Salto Grande se transformó en una auténtica fiesta, mostrando al país y al mundo la magia y la esencia del carnaval concordiense. De esta manera, la ciudad no solo reafirmó su identidad cultural, sino que también consolidó su lugar como una de las expresiones más vibrantes de la Argentina.

El Director Ejecutivo del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez, acompañó la presentación y destacó la importancia de la promoción turística del evento, subrayando “el crecimiento y la proyección nacional que cada año alcanza el Carnaval de Concordia, nuestra fiesta más pasional”.

Así, la FIT se convirtió en una vidriera perfecta para demostrar que Concordia, Entre Ríos y la Región de Salto Grande son sinónimo de carnaval, cultura y turismo, conquistando una vez más al público con su brillo y alegría.