El Carnaval de Concordia llega a la FIT 2026

Concordia llevará su identidad turística y cultural a la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, que se desarrollará del 26 al 29 de septiembre en La Rural de Buenos Aires. Entre las principales propuestas, el Carnaval de Concordia tendrá un lugar destacado con la presentación de la Comparsa Emperatriz, última campeona del carnaval local.

La ciudad estará presente en el stand 1340 de la Provincia de Entre Ríos, donde durante las jornadas abiertas al público se ofrecerán degustaciones de productos regionales, folletería y material promocional de Concordia y de los destinos que integran el corredor de la región Salto Grande.

El Carnaval de Concordia, protagonista

La agenda comenzará el sábado 26 con una fuerte presencia de la principal fiesta popular de la ciudad.

A las 15.30, la Comparsa Emperatriz realizará una presentación en el espacio exterior de la feria, mientras que a las 18 la propuesta continuará dentro del predio de La Rural.

De esta manera, el Carnaval de Concordia llegará a uno de los principales encuentros turísticos del país para mostrar parte de la identidad cultural que caracteriza a la ciudad y promocionar uno de sus principales atractivos.

Sabores de Concordia en Buenos Aires

La gastronomía regional también tendrá su espacio en la FIT.

El domingo 27, desde las 16, la chef Evelyn Rein presentará una propuesta denominada “El río y la tierra”, basada en productos y sabores de la región. El plato estará compuesto por un roll de boga relleno de puerro confitado y queso regional, acompañado de arroz cremoso con naranja, arándanos y salsa de frambuesas y pitaya.

Como propuesta dulce se presentará “El atardecer de Concordia”, un postre elaborado con crema de mandarina, coulis de arándanos, nuez pecán, miel y perfume cítrico.

Una oportunidad para promocionar Concordia

La participación en la FIT continuará el lunes 28 y martes 29, jornadas destinadas exclusivamente a profesionales del sector turístico.

Durante esos días, la delegación de Concordia desarrollará una agenda de reuniones y encuentros de trabajo con referentes e instituciones vinculadas al turismo, con el objetivo de fortalecer vínculos y generar nuevas oportunidades de promoción y comercialización.

La presencia en la FIT permitirá así mostrar la oferta turística de Concordia, pero también poner en primer plano algunos de los principales elementos que identifican a la ciudad: su Carnaval, su gastronomía y la identidad de la región Salto Grande.

Horarios de la FIT 2026

La feria estará abierta al público el sábado 26 y domingo 27, de 14 a 21 horas.

El lunes 28 y martes 29 funcionará de 10 a 19 horas, exclusivamente para profesionales del sector.

Segun se informo a 7Paginas, Concordia estará ubicada en el stand 1340 de la Provincia de Entre Ríos.