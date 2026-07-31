El Carnaval de Concordia organizará un evento solidario y confirmaron el calendario para el 2027

La propuesta, que será de acceso libre y gratuito, combinará el espectáculo característico del carnaval con una campaña de recepción de donaciones para asistir a quienes atraviesan una difícil situación.

Al respecto, el presidente del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez, destacó el compromiso social de la fiesta más convocante de la ciudad, «Somos parte de la comunidad y entendemos que debemos actuar con responsabilidad. La esencia del carnaval también es la solidaridad, por eso queremos que toda la familia carnavalera y los vecinos se sumen a esta propuesta gratuita, donde además de disfrutar del color de nuestras comparsas, de nuestros músicos y de distintas actividades, podamos tender una mano a quienes hoy atraviesan un momento difícil», expresó.

Durante la jornada participarán integrantes de las comparsas, pasistas, baterías, músicos y artistas locales, en un encuentro pensado para fortalecer los lazos con la comunidad y reunir donaciones que serán destinadas a las familias damnificadas.

Desde la organización adelantaron que en los próximos días se darán a conocer la fecha, el lugar y la modalidad del evento solidario.

Confirmaron el calendario del Carnaval 2027

En paralelo, el Ente Permanente de Carnaval confirmó oficialmente el cronograma de la edición 2027, que comenzará el sábado 23 de enero y se extenderá a lo largo de seis noches.

El calendario será el siguiente:

Primera noche: 23 de enero de 2027.

Segunda noche: 30 de enero de 2027.

Tercera noche: 6 de febrero de 2027.

Cuarta noche: 8 de febrero de 2027.

Quinta noche: 13 de febrero de 2027.

Sexta noche: 20 de febrero de 2027.

Luis Sánchez señaló que ya se trabaja junto a las cuatro comparsas, instituciones y los distintos actores vinculados a la organización para ofrecer una nueva edición de primer nivel.

Asimismo, remarcó el compromiso de seguir fortaleciendo al Carnaval de Concordia como uno de los principales atractivos turísticos y culturales de la región, además de su impacto en la generación de empleo y movimiento económico para la ciudad.

Finalmente, desde el Ente Permanente de Carnaval indicaron que continuarán informando las novedades tanto del evento solidario como de los preparativos para la edición 2027, reafirmando el compromiso de una celebración que, además de ser identidad, cultura y turismo, busca acompañar a la comunidad en los momentos más difíciles.