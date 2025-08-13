El Carnaval de Concordia refuerza lazos culturales y turísticos en Brasil

Durante la estadía, la delegación fue recibida por el Secretario de Turismo, la Secretaria de Cultura y la Comisión del Carnaval de Uruguaiana. En el marco de una agenda de trabajo, se compartieron experiencias, conocimientos y estrategias orientadas a fortalecer la organización y proyección de los carnavales y otros eventos relacionados, destacando la buena relación existente desde hace años entre los integrantes de ambos carnavales.

Según se dijo a 7Paginas, entre los temas abordados se incluyeron la promoción turística, el intercambio cultural y la posibilidad de desarrollar iniciativas conjuntas que posicionen a ambas ciudades como destinos relevantes en el calendario de eventos internacionales. Asimismo, se remarcó la importancia de fomentar la integración regional, considerando al carnaval como un motor de desarrollo económico, social y cultural.

Desde el Ente de Carnaval de Concordia valoraron la cordialidad y apertura de las autoridades de Uruguaiana, subrayando que estas instancias de diálogo y cooperación son esenciales para consolidar un carnaval con proyección binacional, capaz de trascender fronteras y fortalecer los lazos entre Argentina y Brasil.