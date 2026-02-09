El Carnaval de Concordia se consolida como uno de los eventos más importantes del verano entrerriano

Miles de vecinos y turistas acompañaron una nueva jornada del Carnaval más pasional del país, colmando el corsódromo y disfrutando de una noche cargada de brillo, ritmo, color y emoción. Las comparsas Ráfaga, Emperatriz, Bella Samba e Imperio desplegaron todo su talento sobre la pasarela, ofreciendo un show sólido, dinámico y de altísimo nivel, que fue ampliamente ovacionado por el público presente.

Desde la organización destacaron no solo la masiva concurrencia, sino también el correcto funcionamiento general del evento. En ese sentido, se subrayaron las mejoras sostenidas en los accesos, la circulación interna, los servicios y la atención al público, producto de un trabajo permanente de evaluación y ajustes que se realiza noche tras noche.

Al respecto, el director del Ente Permanente del Carnaval, Luis Sánchez, valoró el trabajo articulado que distingue a esta edición. “Estamos viviendo una edición muy positiva, con un gran acompañamiento del público y un espectáculo que crece noche a noche. Esto es el resultado de un trabajo mancomunado entre el Ente, el Municipio y las comparsas, que entienden al carnaval como una construcción colectiva”, expresó. Además, afirmó que “ese esfuerzo conjunto nos permite seguir posicionando al Carnaval de Concordia un escalón más alto en cada edición”.

Sánchez también remarcó el compromiso de todos los actores involucrados. “El nivel artístico, la organización y la respuesta del público nos marcan que vamos por el camino correcto. Cuando hay planificación, diálogo y trabajo en equipo, el carnaval se fortalece y se proyecta cada vez más a nivel regional y nacional”, señaló.

De cara a lo que viene, el Carnaval de Concordia continuará el sábado 14 de febrero con la cuarta noche y el lunes 16 de febrero con la quinta noche, jornadas que generan grandes expectativas a partir del crecimiento sostenido que viene mostrando el evento.

El Carnaval de Concordia continúa consolidándose como una de las principales expresiones culturales, sociales y turísticas de la ciudad, generando movimiento económico, empleo y fortaleciendo la identidad local durante la temporada estival.

Toda la información actualizada sobre programación, entradas y novedades se encuentra disponible en el sitio oficial www.concordia.gob.ar/carnaval y en la cuenta de Instagram @concordiaescarnaval.