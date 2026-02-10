El Carnaval de Concordia se prepara para un fin de semana largo a pura pasión

La tercera jornada volvió a evidenciar el fuerte acompañamiento del público y el resultado de un trabajo sostenido en materia organizativa. Las mejoras implementadas en accesos, circulación interna, servicios y atención general permitieron que el evento se desarrolle con orden y normalidad. En pista, las comparsas ofrecieron propuestas sólidas y de gran impacto escénico, reafirmando al Carnaval de Concordia como uno de los principales eventos culturales y turísticos del verano entrerriano.

De cara a lo que viene, el carnaval se prepara para vivir dos noches muy especiales. La cuarta noche, prevista para el sábado 14 de febrero, promete nuevamente un importante marco de público, con la pasión que caracteriza al evento a nivel nacional. En tanto, la quinta noche, que se realizará el lunes 16 de febrero, genera grandes expectativas en cuanto a convocatoria y afluencia turística, en un fin de semana largo que posiciona a Concordia como uno de los destinos más elegidos.

En este contexto, desde el Ente Permanente del Carnaval se realizó una advertencia importante al público. A partir del sistema de venta de mesas mediante código QR, se detectó un nivel significativo de reventas a través de canales no oficiales. Por este motivo, se solicita enfáticamente a vecinos y turistas adquirir mesas y entradas únicamente por los medios oficiales habilitados, con el objetivo de evitar estafas, inconvenientes en el ingreso y garantizar una experiencia segura y ordenada.

El Carnaval de Concordia continúa posicionándose como una de las principales expresiones culturales, sociales y turísticas de la ciudad, generando empleo, movimiento económico y fortaleciendo la identidad local durante la temporada de verano.

Toda la información actualizada sobre programación, entradas y novedades se encuentra disponible en www.concordia.gob.ar/carnaval y en la cuenta de Instagram @concordiaescarnaval.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas