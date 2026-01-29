El Carnaval de Concordia se prepara para vivir su segunda noche

Luego de una exitosa noche inaugural, la fiesta carnestolenda volverá a convocar a miles de vecinos y turistas que disfrutarán de un espectáculo reconocido a nivel nacional por su calidad artística, su imponente despliegue escénico y la fuerte identidad cultural que distingue al carnaval concordiense, considerado el más pasional del país.

Durante la jornada del sábado, el desfile contará con la participación de las comparsas Emperatriz, Bella Samba e Imperio, mientras que el cierre de la noche estará a cargo de Ráfaga, cada una presentando sus respectivas propuestas artísticas ante el público.

La boletería estará habilitada a partir de las 20:00 horas, la apertura del predio se realizará a las 20:30 y el inicio del desfile está previsto para las 22:00 horas, en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio.

En materia organizativa, desde el Ente Permanente de Carnaval se destacó el funcionamiento del nuevo acceso por calle Teniente Ibáñez, que permitió un ingreso más ágil al predio, así como la correcta implementación del sistema de entradas con código QR, herramienta que fue bien recibida por el público. Asimismo, se informó que se continuará trabajando en ajustes sobre este sistema con el objetivo de seguir mejorando la experiencia de ingreso en las próximas noches.

El Carnaval de Concordia es una de las principales expresiones culturales de la ciudad y un verdadero motor del desarrollo turístico y económico, ya que genera empleo, movimiento comercial y posiciona a Concordia a nivel nacional durante la temporada de verano.

Toda la información actualizada sobre la programación, entradas y novedades se encuentra disponible en el sitio oficial www.concordia.gob.ar/carnaval y en la cuenta de Instagram @concordiaescarnaval.