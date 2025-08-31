7PAGINAS

Domingo 31 de agosto de 2025
El Carnaval de Concordia suma jurados de Río de Janeiro

Por primera vez en la historia del Carnaval de Concordia, el jurado encargado de evaluar el desempeño de las baterías estará integrado por especialistas provenientes de Río de Janeiro, cuna del samba y de las escuelas de carnaval más prestigiosas del mundo. Esta iniciativa busca jerarquizar la competencia y consolidar la fiesta como una de las más destacadas del país.
Redacción 7Paginas

El Director del Ente Permanente de Carnaval destacó que este logro, largamente esperado, se concretó gracias a diversas gestiones con la empresa local “Al Mundo”, que facilitó el traslado y la presencia de los profesionales brasileños en la ciudad.

Sánchez, titular del Ente de Carnaval, expresó su agradecimiento a la empresa y resaltó que su apoyo no solo hizo posible la incorporación de los jurados extranjeros, sino que además potencia la visibilidad del carnaval, atrayendo la atención de marcas nacionales e internacionales.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas