El Carnaval de Concordia tuvo su noche de premiación y coronó a Emperatriz como campeona

El evento, que reunió a comparsas, integrantes y público, reflejó la misma pasión que se vivió a lo largo de las seis noches en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio, donde cada participante fue distinguido por su esfuerzo, dedicación y compromiso.

Desde el Ente Permanente de Carnaval destacaron el trabajo de las comparsas Ráfaga, Emperatriz, Bella Samba e Imperio, que una vez más dieron brillo a la fiesta popular más importante de la ciudad y la región. Además, valoraron el acompañamiento del público y el trabajo articulado con distintas áreas del municipio.

Emperatriz volvió a quedarse con la copa

El momento más esperado de la noche fue la consagración de la comparsa Emperatriz, que se alzó nuevamente con el título de campeona, reafirmando su protagonismo en el carnaval concordiense.

Figuras y rubros destacados

Durante la ceremonia se entregaron premios en distintos rubros, reconociendo a los protagonistas de la edición 2026:

Reina del Carnaval: Victoria Carballo (Ráfaga)

Reina de Batería: Abril Fleita (Imperio)

Batería ganadora: TNT (Emperatriz)

Música: La Juntada Tricolor (Ráfaga)

Portabandera y Maestro de Ceremonias: Álvaro Burna y Vanesa Rodríguez (Emperatriz)

Embajadora: Victoria Araujo (Imperio)

Destaque: Jeremías Delfin (Imperio)

Pasista femenina: Sofía Camino (Emperatriz)

Pasista masculino: Rodrigo Fernández (Emperatriz)

Bastonera: Lucía Monforte (Emperatriz)

Portaestandarte y cordoneras: Matías Agüero, Camila Pelichero y Lucía Ríos (Emperatriz)

Frente de comparsa: Imperio

Carrozas: Emperatriz

Rey Momo: Emilce Cristina