El carnaval de Concordia vivió una cuarta noche a pura pasión en el día de los enamorados

En una fecha especial como el Día de los Enamorados, la pasión se vivió con mayor intensidad, transformando la noche en una verdadera celebración del encuentro, la alegría y la identidad cultural con el acompañamiento masivo del público, generando un clima de fiesta en cada rincón del Corsódromo.

Imperio, Ráfaga, Emperatriz y el cierre a cargo de Bella Samba, volvieron a desplegar propuestas de alto nivel artístico, consolidando una edición que crece noche a noche.

Desde la organización se destacó el muy buen funcionamiento general del evento, con un desarrollo ordenado del desfile, mejoras en los accesos, en la circulación interna y en los servicios, lo que permitió que la noche se desarrolle con normalidad y una experiencia positiva para quienes asistieron.

Al respecto, el Director del Ente Permanente del Carnaval, Luis Sánchez, valoró el acompañamiento del público y el trabajo realizado: “Vivimos una cuarta noche extraordinaria, con un corsódromo a pleno y un clima de fiesta muy especial, con un marco único donde la pasión del carnaval se sintió más fuerte que nunca”.

Asimismo, Sánchez destacó la organización y el trabajo conjunto: “Estamos muy conformes con el desarrollo de la jornada y con el compromiso de todos los equipos que forman parte del carnaval. Este resultado es fruto del trabajo mancomunado entre el Ente, el Municipio y las comparsas, que permite que el Carnaval de Concordia siga creciendo y posicionándose cada vez más alto”.

El Carnaval de Concordia continuará este lunes 16 de febrero con la realización de la quinta noche, en el marco del feriado de Carnaval, jornada que genera grandes expectativas por la importante afluencia de público y visitantes que se espera para el cierre del fin de semana largo.

Toda la información actualizada sobre programación, entradas y novedades se encuentra disponible en www.concordia.gob.ar/carnaval y en la cuenta de Instagram @concordiaescarnaval.