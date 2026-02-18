7PAGINAS

Miércoles 18 de febrero de 2026
El Carnaval de los Pequeños Duendes, el fenómeno social que mueve multitudes

El Carnaval de los Pequeños Duendes volvió a demostrar por qué es considerado uno de los fenómenos sociales y culturales más convocantes de la ciudad de Concordia. Este martes por la noche, el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio” fue escenario de un segundo desfile inolvidable, en el marco del cierre del fin de semana largo de Carnaval.
Con tribunas colmadas y un clima de celebración que se sintió en cada rincón del predio, familias enteras acompañaron a los más pequeños en una jornada donde el color, la música y la alegría fueron protagonistas.

El semillero del carnaval mayor

La propuesta reafirma su rol como el gran semillero del Carnaval de Concordia, fortaleciendo desde las infancias la tradición carnavalera que identifica a la ciudad.

Durante la noche desfilaron Ferro Béra, Villa Samba, Bella Flor, Los Enanitos del Carnaval, Los Peques de Camba Paso, Los del Río y Los Cabezones, quienes desplegaron coreografías, trajes y carrozas que despertaron el aplauso constante del público.

Una celebración de la identidad y la familia

Desde el Ente Permanente del Carnaval destacaron el excelente marco de público y el desarrollo ordenado del evento, subrayando la importancia de generar espacios de participación y encuentro para las infancias.

El Carnaval de los Pequeños Duendes se consolida así como una propuesta clave dentro de la agenda carnavalera, promoviendo la participación familiar y garantizando la continuidad y el futuro de la fiesta más pasional del país, con nuevas generaciones que crecen al ritmo del tambor y la pasión comparsera.