El Carnaval de los Pequeños Duendes, el fenómeno social que mueve multitudes

Con tribunas colmadas y un clima de celebración que se sintió en cada rincón del predio, familias enteras acompañaron a los más pequeños en una jornada donde el color, la música y la alegría fueron protagonistas.

El semillero del carnaval mayor

La propuesta reafirma su rol como el gran semillero del Carnaval de Concordia, fortaleciendo desde las infancias la tradición carnavalera que identifica a la ciudad.

Durante la noche desfilaron Ferro Béra, Villa Samba, Bella Flor, Los Enanitos del Carnaval, Los Peques de Camba Paso, Los del Río y Los Cabezones, quienes desplegaron coreografías, trajes y carrozas que despertaron el aplauso constante del público.

Una celebración de la identidad y la familia

Desde el Ente Permanente del Carnaval destacaron el excelente marco de público y el desarrollo ordenado del evento, subrayando la importancia de generar espacios de participación y encuentro para las infancias.

El Carnaval de los Pequeños Duendes se consolida así como una propuesta clave dentro de la agenda carnavalera, promoviendo la participación familiar y garantizando la continuidad y el futuro de la fiesta más pasional del país, con nuevas generaciones que crecen al ritmo del tambor y la pasión comparsera.