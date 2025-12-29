El Carnaval del País 2026 levanta el telón el 3 de enero con un despliegue histórico de color, pasión y tradición

Según se informó a 7Paginas, la fiesta se desarrollará los sábados 3, 10, 17, 24 y 31 de enero; 7, 14, 21 y 28 de febrero; y durante el fin de semana largo de Carnaval, el domingo 15 y lunes 16 de febrero. En total, más de mil integrantes desfilarán por la pasarela, con 12 carrozas de gran porte y más de 50 mil plumas, consolidando al evento como uno de los mayores atractivos turísticos del verano argentino.

En esta edición, cuatro comparsas serán protagonistas: Papelitos, Ara Yeví, Marí Marí y O’ Bahía, cada una con propuestas artísticas originales que combinan relato, identidad, crítica social y fantasía, reafirmando el espíritu creativo y colectivo que caracteriza al carnaval de Gualeguaychú.

Papelitos (Club Juventud Unida), dirigida por Juane Villagra, presentará el tema “Vivos”, un emotivo homenaje a los constructores anónimos del carnaval. La propuesta recorre una historia cargada de sensibilidad, donde el pasado y el presente se unen para reivindicar a las manos invisibles —costureras, artesanos y trabajadores— que dieron y siguen dando vida a la fiesta. Un relato que celebra la memoria, la herencia cultural y la permanencia del carnaval como latido del alma popular.

Por su parte, Marí Marí (Club Central Entrerriano), bajo la dirección de Gregorio Farina, llevará a escena “Genios”, una historia inspirada en leyendas orientales que pone en valor el talento humano por sobre la magia. A través del viaje de Aladín, la comparsa destaca que los verdaderos genios son los artistas del pueblo: vestuaristas, músicos, carroceros y bailarines que, con pasión y trabajo colectivo, construyen el espectáculo carnavalero.

Ara Yeví (Club Tiro Federal) apostará a una fuerte impronta identitaria con “La resistencia”, dirigida por Guillermo Carabajal. La propuesta reinterpreta la figura del Martín Fierro en clave contemporánea, enlazando tradición gauchesca y realidad actual. Con una narrativa poética y combativa, la comparsa invita a reflexionar sobre la identidad nacional, la justicia social y la vigencia de las luchas culturales.

En tanto, O’ Bahía (Club de Pescadores), con la dirección de Adrián Butteri, presentará “El pescador, el genio y las mil y una noches”, una ambiciosa puesta basada en los relatos orientales. La historia combina fantasía, drama y redención, con personajes emblemáticos como el sultán Shahriar y Scheherezade, resaltando el poder de la palabra, la inteligencia y el arte como herramientas de transformación.

Desde la organización destacaron que ya se encuentran a la venta las entradas y ubicaciones, con promociones especiales para residentes de Gualeguaychú. Los tickets pueden adquirirse a través de la plataforma AllAccess o en la boletería del Corsódromo. Para consultas, se habilitaron las líneas telefónicas 3446 225258, 3446 237776 y 3446 64445.

Con una propuesta artística de alto nivel, una fuerte identidad cultural y miles de visitantes esperados, el Carnaval del País 2026 vuelve a posicionarse como uno de los eventos más importantes del verano, reafirmando a Gualeguaychú como capital nacional del carnaval.