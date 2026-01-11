El Carnaval del País brilló en la segunda noche de la edición 2025

A las 22 horas, la voz oficial del Carnaval del País, Silvio Solari, anunció el orden de salida que dio inicio a una velada inolvidable. La primera en recorrer los 500 metros de pasarela fue Ara Yeví, que presentó su propuesta “La resistencia”, bajo la dirección de Guillermo Carabajal. Luego fue el turno de Marí Marí con “Genios”, dirigida por Gregorio Farina; continuó O’ Bahía con “El pescador, el genio y las mil y una noches”, a cargo de Adrián Butteri; y el cierre estuvo a cargo de Papelitos, que presentó “Vivos”, dirigida por Juane Villagra.

La segunda noche del Carnaval del País volvió a confirmar el alto nivel artístico de las comparsas y la pasión del público, que acompañó cada pasada con aplausos y ovaciones. Como en cada jornada de esta Fiesta Nacional, el espectáculo fue transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube “Carnaval del País” y contó con una amplia cobertura de medios locales, provinciales, nacionales e incluso internacionales.

Cómo continúa la Fiesta Nacional

El Carnaval del País se desarrollará todos los sábados de enero y febrero, y tendrá su punto culminante durante el fin de semana largo de Carnaval, los días 14, 15 y 16 de febrero.

Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse de manera presencial en la boletería del Corsódromo, de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, y los sábados de 9 al cierre en horario corrido. También se encuentran disponibles a través del sitio web www.allaccess.com.ar

Los residentes del departamento Gualeguaychú cuentan con un beneficio del 50% de descuento en el valor de la entrada general, siempre que la compra se realice de forma presencial y presentando DNI que acredite domicilio. Este beneficio no es válido para las noches del fin de semana largo de Carnaval y solo puede obtenerse los días viernes y sábados.

En cuanto a las entradas para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), las mismas podrán retirarse sin cargo los días jueves en la boletería del Corsódromo, en los horarios de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, presentando la documentación correspondiente. El retiro de tickets se realiza en la semana previa a la noche elegida, teniendo en cuenta que no se podrá asistir dos sábados consecutivos.

