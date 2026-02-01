El Carnaval del País despidió enero con 19 mil espectadores

Alas 22 horas, este 31 de enero, la pasarela más linda del país vivió la quinta jornada de la Fiesta Nacional del Carnaval del País.

Tomando las cifras oficiales, enero de 2026 cosechó 83 mil espectadores, aunque nunca el Corsódromo logró estar a pleno y solo se destacó la cuarta noche como la de mejor concurrencia.

Papelitos, con su propuesta “Vivos” dirigida por Juane Villagra fue la encargada de abrir la noche, seguida por Ara Yeví con “La resistencia” a cargo de Guillermo Carabajal; luego fue el turno de Marí Marí con su “Genios” dirigida por Gregorio Farina y el cierre estuvo a cargo de O’ Bahía que presenta “El pescador, el genio y las mil y una noches”, la apuesta de Adrián Butteri.

El desfile de las comparsas, que muestran un gran nivel de competencia, fue alentado vivamente por el público que desde las 21 horas había comenzado a llegar a las diferentes ubicaciones elegidas.

Restan seis jornadas para continuar viviendo el Carnaval del País: 7, 14, 21 y 28 de febrero, más el fin de semana largo de carnaval los días 15 y 16 de febrero.

La fecha, como todas las anteriores, pudo verse en vivo a través del streaming en la cuenta oficial del Carnaval en YouTube (Carnaval del País) y permanecerá disponible para ser vista en cualquier momento desde todo el mundo.

¿Dónde adquirir las entradas?

Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse en forma presencial en la boletería del Corsódromo, de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, el sábado de 9 al cierre en horario corrido. También pueden comprarse tickets y ubicaciones en www.allaccess.com.ar

Los residentes en el departamento Gualeguaychú cuentan con el beneficio del 50% de descuento en el valor de la entrada general, siempre y cuando sea adquirida en forma presencial (sólo los días viernes y sábados) presentando DNI que acredite el domicilio. Dicho beneficio no es válido para las noches del fin de semana largo de Carnaval.

