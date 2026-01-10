El Carnaval del País se prepara para la segunda noche de la edición 2026

Según se informó a 7Paginas, el orden de salida para recorrer los tradicionales 500 metros de la pasarela será encabezado por Ara Yeví, que presenta su propuesta titulada “La resistencia”. Luego será el turno de Marí Marí con “Genios”, seguida por O’ Bahía, que este año deslumbra con “El pescador, el genio y las mil y una noches”. El cierre de la noche estará a cargo de Papelitos, que apuesta fuerte con su temática “Vivos”.

Quienes deseen conocer en detalle las propuestas artísticas y conceptuales de cada comparsa pueden hacerlo a través de la página oficial del evento: www.carnavaldelpais.com.ar

Entradas y ubicaciones

Las entradas y ubicaciones para las distintas noches del Carnaval del País pueden adquirirse de manera online a través de www.allaccess.com.ar , desde el sitio oficial www.carnavaldelpais.com.ar

, o de forma presencial en la boletería del Corsódromo. Los horarios de atención presencial son de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, y los sábados de 9 horas hasta el cierre, en horario corrido.

Cabe recordar que los residentes del departamento Gualeguaychú cuentan con un descuento del 50% en el valor de la entrada general, presentando DNI que acredite domicilio. Este beneficio se obtiene únicamente comprando la entrada de manera presencial. En cuanto a los menores, los niños de hasta 5 años ingresan sin cargo; de 6 a 12 años abonan la mitad del valor de la entrada general, mientras que los mayores de esa edad pagan tarifa completa. Este beneficio no rige para el fin de semana largo de Carnaval, los días 14, 15 y 16 de febrero.

Promoción especial en sectores VIP

Para este sábado 10 de enero se encuentra vigente una promoción especial en los sectores VIP. El beneficio alcanza a todas las ubicaciones VIP, sin importar la fila, y permite acceder a un upgrade con descuento para grupos de cuatro personas, teniendo en cuenta que las mesas VIP están diseñadas para esa cantidad.

Para acceder a esta promoción, los interesados deben concurrir de manera presencial a la boletería del Corsódromo con DNI y presentar cuatro entradas para la noche del sábado 10, ya sean adquiridas previamente o incluso de cortesía. Al entregarlas, se otorgarán las ubicaciones en el sector VIP y solo se deberá abonar la diferencia correspondiente, con el descuento aplicado.

Protocolo por condiciones climáticas

En caso de registrarse condiciones meteorológicas adversas, se aplicará el Protocolo de Contingencias Climáticas, el cual se encuentra disponible para su consulta en la web oficial del Carnaval del País, www.carnavaldelpais.com.ar