“El caso Julia”: la obra que se reprograma, pero comparte su proceso en Pueblo Viejo

Un proyecto federal con apoyo del INT

La obra forma parte de un proyecto de coproducción entre un elenco conformado por artistas escénicos de Bariloche (Río Negro), Paraná y Concordia (Entre Ríos), y el Espacio Cultural Pueblo Viejo.

El plan, que obtuvo un destacado 4º puesto a nivel nacional en la convocatoria del Instituto Nacional del Teatro (INT) dentro de su línea de Coproducciones, debía contar con financiamiento oficial. Sin embargo, ante el incumplimiento del compromiso económico por parte del INT, actualmente dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, los artistas se vieron obligados a prorrogar el estreno.

A pesar de estas dificultades, el elenco reafirmó su decisión de sostener el proyecto y seguir adelante, mientras la comunidad teatral continúa exigiendo el cumplimiento de la ley.

Una obra testimonial sobre violencia de género

“El caso Julia” se inscribe en el teatro testimonial, tomando como base el relato documentado de una víctima de violencia de género. La propuesta indaga en los límites entre realidad y ficción, poniendo el foco en los vínculos humanos y las distintas formas de atravesar situaciones conflictivas.

La dirección está a cargo de Paula Tabachnik y Gustavo Bendersky, quienes también integra el elenco junto a Melina Forte, Marta Cot y Valentín Abuaf. La asistencia de dirección corresponde a Yanina Porchetto, mientras que la ambientación sonora está a cargo de Desidee, el diseño lumínico de Michay Fernández Quintero y el diseño gráfico de Natalia Hallam. Pueblo Viejo colabora con el apoyo y la logística técnica.

La cita

Pueblo Viejo (Concordia)

14 de septiembre – 20 hs.: muestra de trabajo en proceso.

19 de octubre – 20 hs.: estreno nacional de “El caso Julia