«El Caso Julia» regresa a Concordia con una función en Pueblo Viejo

La propuesta teatral, que aborda temáticas vinculadas a los vínculos humanos, los celos, la violencia de género, el amor y la amistad, vuelve a escena con una historia que invita a la reflexión y al debate.

La trama transcurre en un camarín de teatro, donde un episodio del pasado resurge para modificar por completo el presente de sus protagonistas. Una actriz, su marido, su asistente y su maquilladora quedan atravesados por mentiras, silencios y verdades que transforman sus relaciones en un clima de creciente tensión.

La obra pone el foco en los abusos de género y en las distintas formas de violencia presentes en la sociedad, ofreciendo una mirada crítica desde el teatro.

Sobre la propuesta, el periodista y crítico Fernando Belottini destacó:

«Cuatro actores avezados, reunidos de distintos puntos de la provincia, despliegan esta trama melodramática y emotiva para recordarnos que estos hechos están a la vuelta de la esquina. Porque lo que se pone en juego es esto que sucedió y sucede: los abusos de género en nuestra sociedad heteropatriarcal».

El equipo artístico

La dramaturgia de «El Caso Julia» pertenece a Paula Tabachnik, quien comparte la dirección junto a Gustavo Bendersky.

El elenco está integrado por Melina Forte, Marta Cot, Valentín Abuaf y Gustavo Bendersky, mientras que la asistencia de dirección corresponde a Yanina Porchetto.

La ambientación sonora es responsabilidad de Desidee, el diseño lumínico de Michay Fernández Quintero, el diseño gráfico de Natalia Hallam y la fotografía de Omar Lagraña.

La obra es una coproducción entre el Espacio Cultural Pueblo Viejo y el elenco, y cuenta con el respaldo del Instituto Nacional del Teatro y del Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos.

Las entradas anticipadas pueden reservarse comunicándose al 345-4244735. Además, la organización informó que existen promociones especiales para grupos de tres, cuatro o más personas.

Desde Pueblo Viejo recordaron a 7Paginas, que la sala cuenta con el acompañamiento del ConTIER, fortaleciendo así la actividad del teatro independiente en Concordia.