El Centro de Comercio de Concordia lanza una capacitación intensiva en Gestión Efectiva de Negocios

El Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC) anunció la apertura de inscripciones para una nueva instancia de formación presencial denominada «Gestión Efectiva de Negocios». Se trata de un curso-taller intensivo diseñado para potenciar el crecimiento de emprendimientos y empresas locales mediante la profesionalización de sus procesos.

La capacitación se desarrollará en dos encuentros estratégicos de 90 minutos cada uno, los días miércoles 15 y 22 de abril, en el horario de 20:30 a 22:00 hs, en la planta alta de la cámara empresaria (La Rioja 622).

Formación de alto nivel

La instrucción estará a cargo de la Cra. Paola Ferreyra, contadora especialista en costos y gestión empresarial, además de coach ontológica profesional. Ferreyra es reconocida por su labor como mentora de emprendedores digitales y por ser la fundadora de una consultora online dedicada a ayudar a los dueños de negocios a alcanzar la rentabilidad y el orden organizacional.

Ejes temáticos y herramientas

El taller abordará los desafíos clave que enfrentan los negocios en sus distintas etapas de crecimiento. Los asistentes podrán profundizar en contenidos fundamentales como:

Diagnóstico organizacional y detección de oportunidades de mejora.

Gestión y mapa de procesos: Atracción de clientes, ventas, logística, producción y atención al cliente.

Administración y finanzas: Estructura de informes de gestión e interpretación de datos.

Indicadores clave (KPIs): Análisis de rentabilidad, ticket promedio y el índice de satisfacción del cliente (NPS).

Informes e inscripción

Los interesados en participar de esta instancia de formación pueden formalizar su inscripción a través de la sección «Capacitaciones» en el sitio web oficial de la institución: www.centrodecomercio.org.ar.

Para consultas adicionales, el CCISC dispone de los siguientes canales de comunicación:

Presencial: La Rioja 622 (de 08 a 12 hs y de 16 a 20 hs).

Teléfono fijo: 0345 421-1551.

WhatsApp: 345 4746866.

Según lo indicado a 7Paginas, la capacitación está orientada tanto a nuevos emprendedores como a comerciantes consolidados que busquen optimizar sus procesos internos para mejorar la toma de decisiones basada en información real.