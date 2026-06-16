“El Centro de Frontera Concordia-Salto pasó de ser un monumento a la desidia a un ejemplo», destacó Colello

El cierre del proceso se concretó tras la firma de las actas de entrega entre el coordinador general de la UEP, Gustavo Cusinato, y el director nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras, Enzo Cassia, consolidando una intervención integral en uno de los pasos fronterizos más transitados del país.

Tecnología de punta para agilizar el cruce

El lote de equipamiento incorporado al complejo fronterizo incluye herramientas de última generación diseñadas para la automatización y el control inteligente del flujo vehicular y de personas:

Sistemas de seguridad: Cámaras de videovigilancia y lectoras de patentes (LPR).

Infraestructura vial: Barreras automatizadas y señalización inteligente.

Logística interna: Centros de monitoreo avanzados, software de gestión y redes de comunicación optimizadas.

Menores tiempos de espera y trámites sin bajar del auto

Durante el acto administrativo, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, ponderó el cambio radical que experimenta el paso internacional.

«El Centro de Frontera de Concordia pasó de ser un verdadero monumento a la desidia a convertirse en un ejemplo de modernización. Nos decían los propios empleados y Gendarmería que es uno de los pasos fronterizos más importantes del país, y eso es un orgullo para los entrerrianos», subrayó el funcionario.

Asimismo, Colello detalló el impacto directo de la tecnología en el día a día de los usuarios: «Hoy este paso le devuelve tiempo a la gente. Gracias a las mejoras, muchos de los controles ya no requieren que los conductores desciendan de sus vehículos, lo que reduce aproximadamente en un 30 por ciento los tiempos de espera y circulación».

Articulación institucional e inversión estratégica

Por su parte, el titular de la UEP, Gustavo Cusinato, remarcó el valor del trabajo coordinado entre la provincia y los organismos de Nación a lo largo de las distintas etapas de intervención. «Esta última instancia representa el cierre de un proceso sostenido que mejora la operatoria diaria y brinda una respuesta superadora a quienes transitan por aquí», concluyó.

La dotación de esta infraestructura forma parte del componente de Gestión Coordinada de Fronteras del Programa de Desarrollo e Integración de la Región Salto Grande. Desde el gobierno provincial señalaron que estas acciones se inscriben en una visión estratégica que busca modernizar el Estado y aceitar los canales para el turismo, la producción y el comercio internacional.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas