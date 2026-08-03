El CGE informó un 77% de presentismo docente en Entre Ríos durante el paro nacional

El Consejo General de Educación (CGE) informó que las escuelas de Entre Ríos registraron un 77% de presentismo docente durante la jornada de paro nacional convocada este lunes por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).

Según indicaron desde el organismo a 7Paginas, el porcentaje surge de un monitoreo permanente realizado en los 17 departamentos de la provincia y refleja que la mayoría de los establecimientos educativos desarrollaron sus actividades con normalidad.

Se mantuvo la tendencia del último paro

Desde el CGE señalaron que el nivel de asistencia registrado durante la jornada mantiene la misma tendencia observada en la última medida de fuerza llevada adelante por gremios provinciales el pasado 29 de julio, cuando también se registró un alto nivel de concurrencia docente.

El relevamiento técnico realizado por el organismo concluyó que, pese al paro nacional, la mayor parte de las comunidades educativas sostuvo el funcionamiento institucional.

Destacan la continuidad pedagógica

En un comunicado oficial, el Consejo General de Educación sostuvo que el alto nivel de presentismo permitió garantizar la continuidad de las actividades escolares.

«El relevamiento técnico demuestra que, a pesar del marco de la protesta nacional convocada por Ctera, la mayoría de las comunidades educativas sostienen la actividad institucional, garantizando la continuidad pedagógica y el derecho constitucional a la educación de los alumnos», señalaron desde el organismo.

Asimismo, las autoridades del CGE destacaron el compromiso del personal directivo y docente que asistió a los establecimientos educativos durante la jornada de protesta.

El dato difundido por el organismo provincial contrasta con el balance realizado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que calificó la medida de fuerza como «contundente» y aseguró que el paro alcanzó un 80% de adhesión en el territorio entrerriano, reflejando diferencias entre las evaluaciones efectuadas por el gremio y el Gobierno provincial.