El CGE informó un 77% de presentismo docente y destacó la continuidad de las clases pese al paro

De acuerdo al relevamiento técnico realizado por el organismo provincial, el porcentaje de asistencia refleja una mejora respecto al reinicio del ciclo lectivo tras el receso invernal, cuando el presentismo había alcanzado el 75 por ciento, consolidando así una tendencia de crecimiento sostenido en la concurrencia de los docentes a sus lugares de trabajo.

Desde el CGE señalaron que la amplia presencia del personal docente y directivo en las instituciones educativas permitió asegurar el desarrollo normal de las actividades en los distintos niveles del sistema educativo, posibilitando que la mayoría de los estudiantes asistiera a clases y continuara con sus trayectorias escolares sin interrupciones.

Asimismo, el organismo destacó el compromiso de los equipos directivos y docentes que mantuvieron abiertas las escuelas durante la jornada, garantizando el derecho a la educación de los alumnos y dando respuesta a la demanda de las familias entrerrianas.

El informe oficial se conoció en una jornada marcada por medidas de fuerza impulsadas por gremios docentes y estatales, en el marco del rechazo a la reforma previsional aprobada por la Legislatura provincial. Desde el Gobierno entrerriano sostuvieron que, a pesar del paro, el nivel de asistencia registrado permitió preservar la continuidad pedagógica en la mayor parte de los establecimientos educativos de la provincia

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas