El chajariense Zampedri sufrió un duro rodillazo en su rostro y debió salir de la cancha en Chile.

Luego de marcar el gol que abrió el marcador, el delantero recibió un brutal rodillazo en la cara que le provocó un traumatismo cráneo nasal. Si bien desde el club no dieron detalles acerca de los plazos de recuperación que requerirá el Toro, su esposa, Fernanda Benavídez, llevó tranquilidad con un posteo en redes.

“Gracias a todos, Zampe está bien y recibirá unos puntitos. Será el enmascarado nomás”, bromeó ante la latente posibilidad de que use una protección facial para no perderse la recta final de la Copa y el clásico con Colo-Colo.

Vale aclarar que es un delantero menor en jerarquía y estadística, pues el ex Rosario Central lleva 12 goles en la misma cantidad de encuentros disputados.

A falta de dos fechas, el conjunto chileno lidera el Grupo D con siete puntos, quedando delante de Cruzeiro por el desempate olímpico. Con un tanto menos se ubica el Xeneize, que hoy quedaría eliminado, pero debe enfrentar a los dos y depende de sí mismo para liderar el grupo. Barcelona es último con solo tres puntos, los cuales cosechó frente a los de Úbeda en el último partido.