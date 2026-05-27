El ciclismo entrerriano vibró con el gran desafío que unió La Paz y Santa Elena

Fueron 40 kilómetros cargados de adrenalina, velocidad y emoción sobre la Ruta Nacional 12, conectando ambas localidades en un trazado exigente que desafió las capacidades físicas de los atletas.

La actividad comenzó a tomar color cerca de las 11:30 horas en el predio de las Termas de La Paz, epicentro elegido para la concentración de los pedalistas. La organización estuvo a cargo de Claudio Quintana junto a un comprometido grupo de colaboradores, quienes coordinaron una largada dividida en dos etapas diferenciadas:

A las 13:10 horas: Iniciaron la marcha las categorías de Damas (tanto en MTB como en Ruta) y los Caballeros en la modalidad MTB.

A las 13:20 horas: Diez minutos más tarde, hizo lo propio el pelotón completo de Caballeros en la modalidad Ruta.

El evento contó con el apoyo logístico del Club de Pescadores y Cazadores Náutico La Paz, el trabajo de las Direcciones de Deportes de ambos municipios, el operativo de seguridad de la Policía de Entre Ríos y Gendarmería Nacional, y el acompañamiento de los cuerpos de tránsito locales, garantizando un corredor seguro hasta la línea de meta ubicada en el Polideportivo de Santa Elena.

Los grandes vencedores de la general

En el plano estrictamente deportivo, la clasificación general en la modalidad MTB quedó en manos de Luis García Guifre. Por su parte, la competencia de Ruta consagró como el gran ganador de la jornada al joven paceño Agustín “Chapu” Wendler Kossmann.

El ciclista local viene de tener un destacado roce internacional tras representar a la Selección Argentina en los recientes Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026, donde conquistó una histórica medalla de bronce. Este lunes, ante su gente, ratificó su excelente presente quedándose con el escalón más alto del podio.

Tras el arribo de la totalidad de los competidores, se llevó a cabo la ceremonia de premiación, donde se distribuyeron trofeos, medallas, reconocimientos por categorías y premios en efectivo, concluyendo la jornada con un tradicional «tercer tiempo» de camaradería entre atletas y familias.

Destacada labor del Team Deportes Villa Adela

La agrupación de atletismo y ciclismo Team Deportes Villa Adela tuvo una fuerte presencia en la modalidad de ruta, cosechando valiosos resultados para la región:

Damas Elite: La paceña Sofía Quintana, con apenas 15 años de edad, se midió en la categoría principal logrando un meritorio 5° puesto.

Promocionales (30 a 39 años): El concordiense Andrés Ragone se subió al podio al finalizar en la 3° colocación, mientras que Román Rodríguez, representante de Villa Adela, completó una gran tarea arribando en el 4° lugar.

Ganadores – Clasificación Completa

Clasificaciones Generales

Elite Mujeres (Ruta)

Irupé Díaz

Jimena Ramírez

Marcelina Maciel

General Elite Varones (Ruta)

Guillermo Caino

Bruno Baldini

Federico Ruiz

Ganadores por Categorías

Promocionales Varones hasta 19 años: Agustín Wendler

Promocional A: Rafael Galván

Master A: Francisco Rial

Master B: Juan Pablo Detler

Master C: Diego Bierchuval

Master +60: Marcelo Wittwer

Master Mujeres: Elena López

MTB Varones A: Jorge Godetti

MTB Varones B: Santiago Benavides

MTB Varones C: Luis García Guifre

MTB Varones +60: Juan “Monego” Balcaza

MTB Mujeres B: Josefina Aranda

MTB Mujeres C: Viviana Benedetti

Categoría Especial: Jorge Martínez

Tras el éxito organizativo de esta edición, las comunas y los coordinadores ya comenzaron a delinear los detalles para el próximo año, donde el desafío invertirá su sentido, largando desde Santa Elena con destino a La Paz.

Por Enrique Rodríguez, Deportes Villa Adela