El ciclismo entrerriano vibró con el gran desafío que unió La Paz y Santa Elena

Fueron 40 kilómetros cargados de adrenalina, velocidad y emoción sobre la Ruta Nacional 12, conectando ambas localidades en un trazado exigente que desafió las capacidades físicas de los atletas.
La actividad comenzó a tomar color cerca de las 11:30 horas en el predio de las Termas de La Paz, epicentro elegido para la concentración de los pedalistas. La organización estuvo a cargo de Claudio Quintana junto a un comprometido grupo de colaboradores, quienes coordinaron una largada dividida en dos etapas diferenciadas:
A las 13:10 horas: Iniciaron la marcha las categorías de Damas (tanto en MTB como en Ruta) y los Caballeros en la modalidad MTB.
A las 13:20 horas: Diez minutos más tarde, hizo lo propio el pelotón completo de Caballeros en la modalidad Ruta.
El evento contó con el apoyo logístico del Club de Pescadores y Cazadores Náutico La Paz, el trabajo de las Direcciones de Deportes de ambos municipios, el operativo de seguridad de la Policía de Entre Ríos y Gendarmería Nacional, y el acompañamiento de los cuerpos de tránsito locales, garantizando un corredor seguro hasta la línea de meta ubicada en el Polideportivo de Santa Elena.
Los grandes vencedores de la general
En el plano estrictamente deportivo, la clasificación general en la modalidad MTB quedó en manos de Luis García Guifre. Por su parte, la competencia de Ruta consagró como el gran ganador de la jornada al joven paceño Agustín “Chapu” Wendler Kossmann.
El ciclista local viene de tener un destacado roce internacional tras representar a la Selección Argentina en los recientes Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026, donde conquistó una histórica medalla de bronce. Este lunes, ante su gente, ratificó su excelente presente quedándose con el escalón más alto del podio.
Tras el arribo de la totalidad de los competidores, se llevó a cabo la ceremonia de premiación, donde se distribuyeron trofeos, medallas, reconocimientos por categorías y premios en efectivo, concluyendo la jornada con un tradicional «tercer tiempo» de camaradería entre atletas y familias.
Destacada labor del Team Deportes Villa Adela
La agrupación de atletismo y ciclismo Team Deportes Villa Adela tuvo una fuerte presencia en la modalidad de ruta, cosechando valiosos resultados para la región:
Damas Elite: La paceña Sofía Quintana, con apenas 15 años de edad, se midió en la categoría principal logrando un meritorio 5° puesto.
Promocionales (30 a 39 años): El concordiense Andrés Ragone se subió al podio al finalizar en la 3° colocación, mientras que Román Rodríguez, representante de Villa Adela, completó una gran tarea arribando en el 4° lugar.
Ganadores – Clasificación Completa
Clasificaciones Generales
Elite Mujeres (Ruta)
Irupé Díaz
Jimena Ramírez
Marcelina Maciel
General Elite Varones (Ruta)
Guillermo Caino
Bruno Baldini
Federico Ruiz
Ganadores por Categorías
Promocionales Varones hasta 19 años: Agustín Wendler
Promocional A: Rafael Galván
Master A: Francisco Rial
Master B: Juan Pablo Detler
Master C: Diego Bierchuval
Master +60: Marcelo Wittwer
Master Mujeres: Elena López
MTB Varones A: Jorge Godetti
MTB Varones B: Santiago Benavides
MTB Varones C: Luis García Guifre
MTB Varones +60: Juan “Monego” Balcaza
MTB Mujeres B: Josefina Aranda
MTB Mujeres C: Viviana Benedetti
Categoría Especial: Jorge Martínez
Tras el éxito organizativo de esta edición, las comunas y los coordinadores ya comenzaron a delinear los detalles para el próximo año, donde el desafío invertirá su sentido, largando desde Santa Elena con destino a La Paz.
Por Enrique Rodríguez, Deportes Villa Adela