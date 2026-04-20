El ciclismo hará historia en el norte entrerriano: lanzan la primera edición de la carrera La Paz – Santa Elena

El calendario deportivo regional sumará una fecha que promete convertirse en un clásico. Este 25 de mayo, en el marco de las celebraciones por el Día de la Patria, se llevará a cabo la primera edición de la prueba ciclística que unirá las ciudades de La Paz y Santa Elena. Se trata de un desafío de 45 kilómetros que atravesará los paisajes del norte entrerriano, combinando exigencia física y fervor nacional.

La organización confirmó que la competencia estará abierta para las modalidades de Bicicleta de Ruta y Mountain Bike (MTB), abarcando un amplio espectro de competidores en las categorías Promocionales, Máster y Élite, tanto para varones como para mujeres.

El recorrido y la largada

El punto de encuentro y partida será en las Termas de La Paz a las 13:00 horas. Desde allí, el pelotón emprenderá el camino hacia Santa Elena, recorriendo rutas que pondrán a prueba la resistencia y estrategia de los ciclistas en una jornada que se espera sea electrizante.

Premiación y el toque distintivo del «Tercer Tiempo»

La competencia no solo busca el reconocimiento deportivo, sino también la camaradería. Los organizadores detallaron que habrá:

Premios en efectivo para los ganadores.

Trofeos y copas por categorías.

Medallas finisher para todos aquellos que logren completar el recorrido de 45 km.

Además, la jornada contará con un cierre particular: un reconocimiento especial al tercer tiempo con “pimienta negra”, un condimento distintivo que promete coronar la jornada con un espíritu festivo y social.

Inscripciones y contacto

Para quienes deseen ser parte de esta competencia histórica, la inscripción tiene un valor de $40.000. Los interesados pueden solicitar más información o realizar su registro comunicándose al teléfono 3437-441751.

Se espera que ciclistas de toda la provincia y zonas aledañas se den cita en lo que será el inicio de un evento clave para el ciclismo entrerriano, uniendo dos ciudades emblemáticas a través del deporte.

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