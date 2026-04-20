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Lunes 20 de abril de 2026
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El ciclismo hará historia en el norte entrerriano: lanzan la primera edición de la carrera La Paz – Santa Elena

La competencia se disputará el próximo 25 de mayo, uniendo ambas ciudades en un recorrido de 45 kilómetros. Habrá categorías para Ruta y MTB, premios en efectivo y una celebración especial por el Día de la Patria.
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Redacción 7Paginas

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El calendario deportivo regional sumará una fecha que promete convertirse en un clásico. Este 25 de mayo, en el marco de las celebraciones por el Día de la Patria, se llevará a cabo la primera edición de la prueba ciclística que unirá las ciudades de La Paz y Santa Elena. Se trata de un desafío de 45 kilómetros que atravesará los paisajes del norte entrerriano, combinando exigencia física y fervor nacional.

La organización confirmó que la competencia estará abierta para las modalidades de Bicicleta de Ruta y Mountain Bike (MTB), abarcando un amplio espectro de competidores en las categorías Promocionales, Máster y Élite, tanto para varones como para mujeres.

El recorrido y la largada

El punto de encuentro y partida será en las Termas de La Paz a las 13:00 horas. Desde allí, el pelotón emprenderá el camino hacia Santa Elena, recorriendo rutas que pondrán a prueba la resistencia y estrategia de los ciclistas en una jornada que se espera sea electrizante.

Premiación y el toque distintivo del «Tercer Tiempo»

La competencia no solo busca el reconocimiento deportivo, sino también la camaradería. Los organizadores detallaron que habrá:

Premios en efectivo para los ganadores.

Trofeos y copas por categorías.

Medallas finisher para todos aquellos que logren completar el recorrido de 45 km.

Además, la jornada contará con un cierre particular: un reconocimiento especial al tercer tiempo con “pimienta negra”, un condimento distintivo que promete coronar la jornada con un espíritu festivo y social.

Inscripciones y contacto

Para quienes deseen ser parte de esta competencia histórica, la inscripción tiene un valor de $40.000. Los interesados pueden solicitar más información o realizar su registro comunicándose al teléfono 3437-441751.

Se espera que ciclistas de toda la provincia y zonas aledañas se den cita en lo que será el inicio de un evento clave para el ciclismo entrerriano, uniendo dos ciudades emblemáticas a través del deporte.

Deportes Villa Adela