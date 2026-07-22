El Ciclo Un Domingo de Teatro se presentará en General Campos

Este domingo 26 de julio a las 16, en la Casa de la Cultura de Seguí, los payasos Montoto y Magoya presentan “Te juego un cuento”. Es una propuesta lúdico – teatral que contiene diferentes instancias en las que el público podrá disfrutar de breves espectáculos, historias fantásticas y juegos para no parar de divertirse. Y se basa en algunos más que interesantes disparadores: ¿Te animás a enfrentar animales furiosos o seres extraños que viajan en exóticas naves espaciales?, ¿convertirte en piloto de avión o navegar barquitos de papel? ¡Todo puede pasar, solo se necesitan muchas ganas de disfrutar, imaginar y jugar!

También este domingo pero a las 18.30, en la Casa del Bicentenario, de General Campos, se presentará «Expedición Tereré: tras la joya del monte». Es una propuesta del Grupo de Teatro SER que invita a las infancias y a toda la familia a embarcarse en una aventura por el monte entrerriano, entre leyendas, personajes fantásticos y tesoros escondidos. A través del viaje de dos jóvenes exploradoras, la obra recupera historias y saberes de nuestra región, poniendo en valor la identidad, la imaginación y el cuidado de la naturaleza, en un espectáculo lleno de humor, música y poesía para descubrir la magia que habita en nuestro territorio.

Por último, también este domingo pero a las 20 y en La Vieja Usina (Matorras 861, Paraná), se presentará la obra El lazo de las Edelweiss. Se trata de una historia conmovedora sobre las mujeres de una familia suiza separada por la inmigración. Un lazo rojo, como la sangre helvética, que va y viene entre los verdes fértiles de las colonias de Entre Ríos y Santa Fe, y las montañas del Cantón Wallis. Una obra donde el criollaje y la inmigración suiza se funden y cuentan más de 160 años de historia.