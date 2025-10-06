El Circuito Provincial de Duatlón Jeep cerró con un gran evento deportivo en Villa del Rosario

Esta séptima y última fecha cerró un año deportivo exitoso, con los nuevos campeones imponiéndose también en la competencia final. Brunini tuvo una actuación sobresaliente, ganando con comodidad en la rama femenina, mientras que Pelichero protagonizó una intensa lucha con su coterráneo Federico Álvarez, que se mantuvo firme hasta el final del ciclismo. Sin embargo, en los últimos 2.500 metros de pedestrismo, Pelichero marcó su ritmo y cruzó primero la meta, repitiendo el triunfo conseguido el año anterior en la misma sede.

En damas, el podio de la fecha se completó con Karen Zagursky de Concepción del Uruguay en el segundo lugar y Carina Urbani de Concordia en el tercero. En la clasificación general del campeonato, Urbani fue subcampeona y Valeria Arévalo de Chajarí quedó tercera.

Entre los varones, Álvarez —quien solo participó de esta fecha— finalizó segundo y Gabriel Priano tercero. Así, el campeonato general tuvo a Pelichero como campeón, seguido por el uruguayo Matías Gómez y por Priano en el tercer puesto.

Emotivo cierre y reconocimientos

Tras la competencia, corredores y organizadores se trasladaron al Club Las Colonias, donde se realizó un almuerzo de camaradería que incluyó reconocimientos, sorteos y momentos de mucha emoción. El gobierno de Villa del Rosario rindió homenaje a Javier del Castillo, quien alcanzó la increíble marca de 200 duatlones disputados. Del Castillo recibió un presente y expresó sentidas palabras de agradecimiento ante todos los presentes.

También se entregaron los premios del circuito y la Copa de los Equipos, que fue ganada por el Nikaia Team, conjunto que además recibió un premio de 150 mil pesos.

El sorteo final tuvo como ganadora del premio mayor, una bicicleta de montaña, a la juvenil Valentina Ramírez de San José.

Agradecimientos y próxima cita

La Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas (A.C.P.C.) agradeció a todas las ciudades sedes, autoridades municipales y colaboradores que hicieron posible esta temporada, destacando especialmente la labor de Carlos Rossi (locución), Aida Farías (fotografía) y Norberto Soto (cronometraje).

También expresaron su reconocimiento a las firmas que acompañaron el circuito: Río Uruguay Seguros, RAVSA con su producto Gatorade, Casa Graf, Deportex, Lauria Rodados, y los medios de prensa de toda la provincia.

Con este cierre espectacular, la organización ya piensa en lo que será el inicio del Circuito de Triatlón, previsto para el 9 de noviembre en la ciudad de Colón, marcando el comienzo de una nueva temporada de desafíos y pasión deportiva en Entre Ríos.

Con informacion de Prensa ACPC

Redaccion de 7Paginas