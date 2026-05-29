El Circuito Provincial de Duatlon pone primera en Chajari

Nuevamente la ciudad de amigos será sede del inicio de este certámen en un circuito ya conocido y muy atractivo como lo es el diagramado sobre la Avenida Gallay, arteria ubicada sobre el ingreso al Parque Termal.

Esta primera fecha se correrá sobre distancia sprint, es decir 5k de pedestrismo, 20 de ciclismo y 2500m finales de pedestrismo, con las modalidades de participación en forma individual y en postas, dentro de las cuales habrá diferenciación de categorías para bicis de rueda fina y m.t.b.

Recordemos que los actuales campeones del circuito son los concordienses Eduardo Pelichero y Ana María Brunini, ambos estarán defendiendo su título en esta temporada.

Esta fecha es organizada por la Dirección de Deportes de Chajarí y cuenta con la fiscalización general de la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas, organizadora de este Circuito.

El resto de las fechas serán en Colonia Ayuí (11 julio), San Salvador (1 de agosto), Concordia (22 agosto), Los Charrúas (13 septiembre) y la final en Villa del Rosario ( 4 octubre), destacando que habrá dos fechas sin drafting que serán la de Concordia y Los Charrúas.

La información completa y las inscripciones se encuentran en: www.encarrera.com.ar/duatlon, y la confirmación de la misma requiere del pago de un anticipo del costo a través de transferencia bancaria a la cuenta de la A.C.P.C.

PRENSA A.C.P.C.