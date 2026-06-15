El clima, el bolsillo y el Mundial frenaron el fin de semana largo de Güemes. En Entre Rios, se destacó la micro región de Salto Grande

A pesar de movilizar a casi un millón de personas, se consolidó como el feriado con menor actividad en lo que va de 2026. Los factores determinantes de esta apatía turística fueron el factor económico, la cercanía con las vacaciones de invierno y, de manera muy marcada, el inicio del Mundial de Fútbol 2026, que capturó la atención de gran parte de la población.

Radiografía del consumo: Escapadas cortas y decisiones de último momento

El relevamiento de CAME expuso una tendencia que se viene repitiendo durante el año: los viajeros optan por estadías más cortas, un consumo gasolero y decisiones de último minuto. En la mayoría de los destinos las reservas previas fueron bajas, repuntando levemente sobre la hora gracias al turismo de cercanía.

Gasto diario: El gasto promedio por turista se ubicó en $109.013, lo que representa una caída real del 3,5% en comparación con el mismo feriado de 2025.

Estadía: Se registró una reducción del 13% en el tiempo de permanencia, promediando apenas 2 días de alojamiento (frente a los 2,3 días del año anterior).

Análisis interanual: Si bien viajó un 37,7% más de gente que en el feriado equivalente de 2025, la comparación global de junio se mantiene en baja debido a que el año pasado coincidieron dos feriados seguidos muy potentes (17 y 20 de junio) que movilizaron a más de 2,2 millones de personas. En el acumulado de los seis fines de semana largos de 2026, el turismo cayó un 26% en comparación interanual.

Entre Ríos: El termalismo y la naturaleza sostuvieron la actividad

A pesar del contexto nacional adverso, la provincia de Entre Ríos logró defender sus niveles de ocupación apoyada en la diversidad de sus microrregiones y la consolidación del turismo termal como el gran imán para los días fríos.

El Corredor de la microrregión de Salto Grande

La microrregión integrada por Concordia, Federación, La Criolla, Puerto Yeruá y Los Charrúas ofreció una atractiva combinación de termalismo, enoturismo y naturaleza.

En Concordia se desplegó una agenda diseñada para el invierno que incluyó recorridos arquitectónicos nocturnos, actividades culturales en el Castillo San Carlos, visitas guiadas con degustaciones en bodegas locales, senderismo, cabalgatas y paseos náuticos por el lago de Salto Grande, además de las tradicionales ferias de emprendedores. Mientras que el destino Federacion desarrollo el festival gastronomico Sabor a brasas.

Tierra de Palmares y otros corredores

Colón y la región: La microrregión Tierra de Palmares se apoyó en el Parque Nacional El Palmar y los complejos termales de Colón y Villa Elisa. En la ciudad de Colón la ocupación promedió el 38% (con picos del 45% en hoteles y 40% en cabañas), complementando el alojamiento con ferias de artesanos, música en vivo y food trucks en la zona del puerto.

Caminos Costeros y Paraná: Gualeguaychú atrajo visitantes con su Fiesta Criolla y torneos deportivos, mientras que la capital provincial, Paraná, concentró su oferta en la propuesta gastronómica «Sabores de las Ferias» y recorridos de cercanía por las pintorescas aldeas alemanas.

Postales del mapa turístico nacional

Patagonia y Nieve: Las fuertes nevadas anticipadas de mayo permitieron que centros de esquí como el Cerro Catedral (Bariloche), Chapelco y Villa La Angostura operaran de manera adelantada, captando al turismo de mayor poder adquisitivo. Además, en Chubut se inauguró la temporada de avistaje de ballenas en Península Valdés (adelantada intencionalmente para no superponerse con el debut de la Selección en el Mundial).

Norte Argentino: Salta capital se posicionó con fuerza gracias a los actos oficiales y turísticos de la «Ruta Güemesiana», mientras que Jujuy sostuvo una ocupación del 60% traccionada por la Quebrada de Humahuaca.

Litoral y Centro: Puerto Iguazú en Misiones lideró los niveles de ocupación del noreste rozando el 70% de sus plazas, mientras que Mendoza continuó firme con el enoturismo y Córdoba mantuvo un flujo moderado en los valles de Calamuchita y Punilla.

Con información de CAME

Redaccion de 7Paginas