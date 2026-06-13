El Club de Concordia que lo vio nacer futbolísticamente a Marcos Senesi, recordó su dorada categoría infantil

A través de un comunicado en las redes sociales, el club felicitó al actual central del Tottenham de Inglaterra: «Todo Salto Grande se siente orgulloso de vos y de la manera en que seguís representando y dejando en lo más alto los colores de nuestra institución. ¡Que sea un Mundial inolvidable!».

Una categoría de oro: Senesi, Robertone, Godoy y… ¿Kremer al arco?

La llegada de Senesi a la cita máxima de la FIFA vuelve a poner bajo los reflectores el extraordinario trabajo formativo del Club Salto Grande. El defensor central no estuvo solo en su etapa infantil; integró una camada verdaderamente histórica de pibes que terminaron trascendiendo a nivel nacional e internacional:

Lucas Robertone: Socio futbolístico de Senesi en las infantiles del «Hidroeléctrico» y actual figura en el fútbol europeo.

Leonardo Godoy: Otro de los grandes baluartes surgidos de esa misma base que hoy brilla en la primera división.

Marcos Kremer: En una de las perlitas más llamativas de aquella época, el actual pilar e inamovible de Los Pumas (Selección Argentina de Rugby) daba sus primeros pasos deportivos como arquero de las inferiores de fútbol de Salto Grande, antes de inclinarse por la ovalada.

Los formadores detrás del éxito

Este fenómeno deportivo no fue casualidad. Detrás de las virtudes naturales de aquellos chicos, hubo un cuerpo técnico formativo de excelencia que supo orientarlos y brindarles las herramientas necesarias para el alto rendimiento.

Por aquellos años, el destino futbolístico de estos jóvenes estaba bajo la mirada estratégica de profesionales como Lucas Marcogiuseppe y Víctor Bernay, quienes trabajaban a la par de Rubén Cortiana. Este equipo de entrenadores realizó una labor silenciosa pero implacable en el fútbol infantil de Concordia, cuyos frutos se ven hoy reflejados en los principales estadios del mundo y, a partir de este mes, en la Copa del Mundo 2026.

Redaccion de 7Paginas