El Club de Héroes llega a Concordia para llevar esperanza y alegría a niños en tratamiento

La jornada incluirá recorridos por el Hospital Masvernat, el Club Nebel y un cierre abierto al público en la Plaza 25 de Mayo, donde invitan a todas las familias a acercarse para saludar, sacarse fotos y compartir abrazos.

“Queremos llegar a los niños de toda nuestra Patria”, expresó El Argentino, conocido en redes como @damianknight303, uno de los referentes del proyecto, quien adelantó que la visita “será épica”, con la energía y el espíritu solidario que caracteriza al grupo.

Superhéroes reales que acompañan en los momentos más difíciles

El Club de Héroes es una organización sin fines de lucro que trabaja de manera completamente voluntaria, llevando contención emocional a familias cuyos hijos atraviesan enfermedades que ponen en riesgo su vida. Sus integrantes remarcan que su lucha es contra los villanos más difíciles: la tristeza, el miedo y la desesperanza.

“El Club de Héroes hace todo lo que muestra… pero no muestra todo lo que hace”, señalan, destacando el esfuerzo que cada voluntario realiza para estar presente siempre que sea necesario.

Cómo colaborar

La agrupación sostiene sus actividades gracias al aporte solidario de la comunidad.

Quienes deseen ayudar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias de Mercado Pago:

Alias: clubheroess

Se solicita notificar cada aporte para su correcto registro.

“El Club de Héroes no cobra ni recibe compensación por las visitas, solo la satisfacción de hacer felices a los niños y niñas que nos necesitan”, remarcan desde la organización.

Una jornada para recordar

Con música, trajes y una enorme entrega emocional, estos superhéroes de carne y hueso logran transformar por un instante la realidad de hospitales y hogares. Su visita a Concordia promete convertirse en un momento inolvidable para muchas familias.

El lema que guía cada intervención lo resume todo: “Siempre que sea el momento”.

Más información

Instagram: @clubheroess | @damianknight303

