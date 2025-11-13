El Club de Héroes llega a Concordia para llevar esperanza y alegría a niños que enfrentan enfermedades

“Nos estamos preparando para que esto sea épico”, expresó El Argentino, conocido en redes como @damianknight303, uno de los fundadores del proyecto, que desde hace años recorre distintas provincias del país con una premisa clara: proteger la infancia y los sueños de los más pequeños.

El Club de Héroes es una organización sin fines de lucro que trabaja voluntariamente con una misión especial: luchar contra los peores villanos, la tristeza, el miedo y la desesperanza, acompañando a niños que enfrentan tratamientos médicos complejos.

“El Club de Héroes hace todo lo que muestra, pero no muestra todo lo que hace”, remarcan sus integrantes, quienes dedican tiempo y recursos propios para realizar cada visita.

Una misión con corazón

La agrupación, integrada por voluntarios de todo el país, sostiene sus actividades gracias al aporte solidario de la comunidad.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias de Mercado Pago clubheroess, y se solicita notificar cada donación.

“No cobramos ni recibimos ninguna clase de compensación por las visitas, más allá de la satisfacción de hacer felices a los niños y niñas que nos necesitan”, afirman los miembros del Club.

Superhéroes reales

Con trajes, música y gestos de cariño, los integrantes del Club de Héroes transforman por unas horas la realidad de hospitales y hogares, demostrando que los verdaderos héroes no son ficción, sino personas dispuestas a dar su tiempo y su corazón.

La misión en Concordia promete ser una jornada cargada de emoción, ternura y esperanza, donde los superhéroes de carne y hueso llegarán para recordar que, incluso en los momentos más difíciles, los sueños y la alegría también curan.

