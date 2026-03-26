El Club Regatas Concordia abre el calendario con la primera fecha del Campeonato Entrerriano de Remo

La competencia se desarrollará sobre el río Uruguay y contará con la participación de un total de 73 embarcaciones distribuidas en 47 pruebas, marcando un importante nivel de convocatoria para esta primera cita del año.

Cabe destacar que la institución concordiense viene de cerrar el calendario 2025 en sus propias instalaciones durante el mes de diciembre, y en esta oportunidad tendrá el honor de abrir la temporada 2026, consolidándose como uno de los principales escenarios del remo en la región.

En esta fecha participarán delegaciones de distintos puntos del país y del exterior, entre ellas el Club Regatas Uruguay, el Club Regatas Gualeguaychú, el Salto Rowing Club, la Prefectura Naval Argentina y el Club Regatas del Este.

En cuanto a la cantidad de embarcaciones, Concordia será la institución con mayor presencia, aportando 36 botes. Le seguirá Prefectura con 16, mientras que Gualeguaychú y Salto Rowing presentarán 9 cada uno. Por su parte, Regatas Uruguay competirá con 4 embarcaciones y Regatas del Este con 3.

Desde la organización extendieron la invitación a toda la comunidad para acercarse a las instalaciones del club y disfrutar de una jornada a puro deporte náutico.