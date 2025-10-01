7PAGINAS

Miércoles 1 de octubre de 2025
El club Salto Grande disputará el campeonato regional de clubes de hockey

El plantel sub16 del Club Salto Grande participará del Campeonato Regional de Clubes “C”, que se disputará en la provincia de Chaco entre el 2 y el 5 de octubre.
Redacción 7Paginas

Salto Grande integra la Zona “B” y debutará el jueves 2 frente al Club de la Universidad del Nordeste, mientras que su segunda presentación será ante Regatas de San Nicolás.

Desde el Club Salto Grande agradecemos a las empresas que acompañaron y apoyaron, como también a las familias, para que las jugadoras puedan concretar este importante viaje.

Vechio SRL, Constanza Simonetti, Andrés Respuestos, Brissa, Fox, QRC Gastronomía, Manaos, Uruguay Pass, 360 Estudio,  Brox Indumentaria, LM Indumentaria,  Maxikiosco Los Hermanos, Dulce, Rico & Casero Pastelería artesanal, Almamorena, Farmafull, Natural, Nereo, Pizzeria La Morenita, Carniceria y Pollería El Abuelo, Drugstore Güemes, Vivero Zordan, Colores, 360 gimnasio, Zumba con Cin, el Molino Panadería, Cholito panadería, Mundo patitas, Maxi polietileno, SAFIT y Grupo Martínez.

Prensa club Salto Grande

 