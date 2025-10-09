El Club Salto Grande participará de la 40° Fiesta Nacional del Fútbol Infantil

El torneo, que se desarrollará del 10 al 13 de octubre, está organizado por el Club Atlético Unión y reúne a clubes de distintas provincias, consolidándose como una verdadera fiesta para los jóvenes futbolistas y sus familias.

En la categoría 2013, Salto Grande integrará el Grupo E, junto a Unión Santiago Blanco y Ferro de Rafaela, mientras que la categoría 2014 forma parte de la Zona H, junto a San Martín de San Juan Verde y Libertad de Sunchales Aurinegro.

La participación del club representa una oportunidad única para que los niños se midan con equipos de otras regiones, vivan la experiencia de un torneo nacional y continúen con su formación deportiva en un entorno competitivo y recreativo.