7PAGINAS

Jueves 9 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

El Club Salto Grande participará de la 40° Fiesta Nacional del Fútbol Infantil

Las categorías 2013 y 2014 del Club Salto Grande viajarán a Sunchales, Santa Fe, para participar de la 40° Fiesta Nacional del Fútbol Infantil, uno de los eventos deportivos más tradicionales del país.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El torneo, que se desarrollará del 10 al 13 de octubre, está organizado por el Club Atlético Unión y reúne a clubes de distintas provincias, consolidándose como una verdadera fiesta para los jóvenes futbolistas y sus familias.

En la categoría 2013, Salto Grande integrará el Grupo E, junto a Unión Santiago Blanco y Ferro de Rafaela, mientras que la categoría 2014 forma parte de la Zona H, junto a San Martín de San Juan Verde y Libertad de Sunchales Aurinegro.

La participación del club representa una oportunidad única para que los niños se midan con equipos de otras regiones, vivan la experiencia de un torneo nacional y continúen con su formación deportiva en un entorno competitivo y recreativo.