El club Salto Grande se prepara para vivir un fin de semana a puro Rugby

Marcos Von Wernich, integrante de la comisión organizadora del Club Salto Grande, destacó los principales objetivos de esta primera edición del torneo que se realizará en Concordia.

“La M14 es una categoría que cierra una etapa, la del rugby infantil”, explicó Von Wernich. “Muchos clubes suelen hacer giras o actividades especiales y desde ahí vimos la oportunidad de generar un torneo en el que puedan sumarse clubes de distintos lugares y compartir ese cierre de etapa de forma significativa” agregó.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El torneo se jugará durante el fin de semana. Además del tercer tiempo compartido entre los chicos y los entrenadores, se estarán ofreciendo distintas actividades recreativas para que, quienes visiten la ciudad, puedan vivir el evento como una gira deportiva y también de esparcimiento. “Queremos que sea una experiencia que se viva como un cierre de etapa para los chicos y que disfruten de todo lo que tiene Concordia para hacer”

“El certamen lo estamos organizando con el apoyo de la Municipalidad de Concordia y sus distintas áreas y también con la colaboración de toda la subcomisión de rugby, los padres que siempre están y la Unión Entrerriana de Rugby, que nos viene acompañando desde el principio. Es un esfuerzo conjunto”, destacó Von Wernich.

EL TORNEO, HOMENAJE A MARCOS KREMER

Desde la organización remarcan que el objetivo es que el torneo se convierta en una actividad de referencia a nivel local y provincial. “Queremos que los clubes puedan venir a Concordia, conocer nuestro predio del Lago, que es muy lindo y poder armar una actividad de este tipo que se reitere en el tiempo y pueda ser una buena experiencia para todos los clubes que nos visitan”

En cuanto al nombre, “Marcos Kremer” el integrante de la comisión organizadora remarcó que “todos sabemos que es un referente de Los Pumas, que pasó por nuestro club. Sus hermanos han jugado y actualmente su hermano más chico, Mirko, forma parte de la categoría M14. Entendimos que es un reconocimiento más que merecido para Marcos y para toda la familia Kremer que el torneo lleve su nombre.

“Marcos para nosotros es orgullo un ejemplo de perseverancia, de dedicación y de esfuerzo para llegar a donde llegó. También de humildad. Él y toda su familia siempre nos acompañan. Sus hermanos, su mamá y su papá, que falleció hace un tiempo, siempre han estado junto a nosotros”

UNA GRAN CONVOCATORIA

Marcos Von Wernich informó que hay ocho equipos que han confirmado su presencia, desde las provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos y desde Uruguay.

Finalmente, Von Wernich remarcó que tanto para el club como para la sub comisión de Rugby “es una alegría poder ser sede de este torneo y ser referentes de un evento deportivo de esta esta categoría. Estamos muy contentos y muy entusiasmados con esta posibilidad y más aún con el nombre que hemos elegido, porque Marcos Kremer es un referente del deporte a nivel mundial”

En este sentido sostuvo que el objetivo es hacer un buen torneo, que se sostenga en el tiempo y que sea el primero de muchos. “Por esta razón es que vamos a poner foco en ver realmente la cantidad de equipos que entendemos pueden participar para que todos se vayan conformes con lo que pudieron hacer”

Para concluir Von Wernich dejó una invitación para todos los jugadores de la ciudad “a los que están empezando, que se acerquen al rugby y lo conozcan. Es un deporte que nos apasiona y nos encantaría que se sumen más. Y a los que ya están, que sigan disfrutando. Esto es parte de un proceso, es aprendizaje. Que entiendan que lo más importante es que están conociendo amigos, practicando un deporte y que lo mejor que pueden estar haciendo a esta altura de sus vidas es actividad física y deporte”