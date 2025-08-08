El Club Social y Deportivo Federación presentó su plantel para la Liga Provincial de Mayores

El evento tuvo lugar en el gimnasio de la institución y contó con la presencia del presidente del club, Mario Seri; la presidenta de la Subcomisión de Básquet, Melina Martínez; y el director técnico, Guillermo Saldaña. Además, un nutrido grupo de simpatizantes del “Celeste” acompañó la actividad, que se vivió en un clima festivo.

En total, fueron presentados 32 jugadores que defenderán la camiseta federaciónense en la temporada. Si bien el equipo viene de una derrota frente a Ferro de Concordia, dejó buenas sensaciones en la cancha, lo que alimenta la ilusión de sus hinchas para el torneo que se avecina.

Un detalle que no pasó desapercibido fue la ausencia de representantes políticos, a pesar de que se cursaron invitaciones a todas las autoridades locales y se difundió ampliamente la actividad en los medios. Ningún dirigente de los distintos partidos se hizo presente en la conferencia de prensa.

Con un plantel renovado y el aliento de su gente, el “Celeste” se prepara para afrontar el desafío provincial con el objetivo de dejar en alto el nombre de Federación.

