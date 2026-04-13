El Club Unión de Villa Jardín de Concordia a un paso de lograr un hecho histórico

En un paso decisivo hacia la consolidación de su infraestructura, el Club Unión de Villa Jardín recibió este viernes una importante entrega de elementos sanitarios por parte de la Municipalidad de Concordia. La iniciativa, gestionada a través de la Dirección de Participación Ciudadana y la Coordinación de Presupuesto Participativo, surgió del pedido directo de vecinos y socios de la institución.

Materiales para el crecimiento del club

La entrega, que tuvo lugar en el predio de la entidad deportiva, consistió en inodoros con sus respectivas mochilas, caños cloacales y un tanque de agua. Estos materiales serán destinados específicamente a la finalización de los nuevos vestuarios para árbitros y los sanitarios para el público visitante.

El presidente de la institución, Nildo Cuello, acompañado por el directivo Alberto Aquino, recibió los elementos de manos del Coordinador de Participación Ciudadana, Sebastián Reinafe. Durante el encuentro, Cuello manifestó su gratitud: «Para nosotros es una ayuda fundamental. Estamos trabajando para brindar mejores condiciones tanto a nuestros jugadores como al público, y este acompañamiento es clave para lograrlo».

Un hecho histórico en el horizonte

Más allá de la mejora en la higiene y comodidad, estas obras representan un hito deportivo para Unión de Villa Jardín. Desde la comisión directiva adelantaron que la finalización de estos trabajos permitirá que el club pueda disputar partidos de Primera División en condición de local, un anhelo histórico de socios y simpatizantes que beneficiará a toda la comunidad del barrio.

La participación como herramienta

Por su parte, Sebastián Reinafe destacó la importancia de los mecanismos de gestión barrial: «La Coordinación de Presupuesto Participativo es una herramienta clave para canalizar las necesidades de los barrios. Acompañar a instituciones como el Club Unión significa fortalecer espacios de contención y crecimiento».

Con estas acciones, el municipio reafirma su política de apoyo a los clubes de barrio, entendiendo su rol social como pilares de integración, desarrollo y contención para niños y jóvenes de Concordia.