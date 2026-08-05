El COES se prepara para la llegada de El Niño: Sauré anticipó cuáles serán las patologías más frecuentes durante la emergencia

Las declaraciones fueron realizadas durante la conferencia de prensa encabezada por el intendente Francisco Azcué, de la que participó un cronista de 7Paginas, tras la reunión del Comité de Emergencia.

Leishmaniasis, dengue y gastroenteritis

Sauré explicó que, desde el punto de vista sanitario, existen tres enfermedades sobre las cuales ya se está trabajando de manera preventiva.

«La primera es la leishmaniasis. Tenemos que dar profilaxis a todo el personal que va a trabajar durante las inundaciones. Ya realizamos las compras desde el municipio y entregamos la medicación a los Bomberos Voluntarios y a la Brigada Forestal municipal, que son los primeros en intervenir. Además, contamos con stock suficiente para continuar suministrándola», señaló.

En cuanto al dengue, destacó el trabajo preventivo que viene realizando Concordia durante todo el año en conjunto con el CONICET.

«Concordia es el único municipio de Entre Ríos que trabajó durante todo el año junto al CONICET en capacitación, descacharrización y monitoreo. Tenemos más de cien ovitrampas distribuidas en distintos sectores de la ciudad, lo que nos permite identificar dónde existe mayor presencia del mosquito Aedes aegypti y actuar específicamente en esas zonas», afirmó.

Además, indicó que el municipio adquirió con recursos propios repelentes para distribuir entre las familias evacuadas.

La tercera patología que preocupa al equipo sanitario son las gastroenteritis, especialmente en los centros de evacuación.

«También hemos adquirido la medicación necesaria para afrontar esos cuadros, que suelen incrementarse en este tipo de situaciones», explicó.

Asistencia sanitaria en los centros de evacuados

El coordinador del COES informó que la Secretaría de Salud ya organizó un sistema de rondas sanitarias para asistir a las personas evacuadas.

«Contamos con equipos extramuros, enfermeros y personal de vacunación que recorrerán los centros de evacuación. Actualmente funciona el centro instalado en la ex Bagley y las seis familias alojadas allí ya recibieron atención médica», precisó.

Respaldo del Ministerio de Salud

Sauré también destacó el acompañamiento permanente del Ministerio de Salud de Entre Ríos.

«Tenemos un contacto directo con el ministro Daniel Blanzaco. Existe una comunicación permanente y contamos con todo el respaldo del Ministerio para recibir medicamentos, recursos humanos o cualquier asistencia adicional que sea necesaria. Incluso, si la situación lo requiere, el propio ministro está dispuesto a trasladarse a Concordia para colaborar en el operativo», aseguró.

Un sistema profesional para administrar la crisis

Respecto de la organización del Comité de Emergencia, el funcionario explicó que Concordia implementará un modelo internacional de gestión de crisis denominado «Comando de Incidentes», utilizado en distintos países para optimizar la utilización de recursos humanos y materiales.

«Lo que buscamos es profesionalizar la gestión de la emergencia para ser mucho más eficientes», sostuvo.

En ese marco, destacó el desarrollo de una herramienta informática elaborada por el Ejército Argentino, que permitirá conocer con precisión el impacto de una eventual creciente.

«Es un mapa de situación extraordinario. Cargando la altura del río, el sistema estima cuántas personas podrían verse afectadas, utilizando información histórica, censos y mapas desde la década del 50. Además, incorpora todos los recursos disponibles de la Municipalidad, Bomberos, Prefectura, Ejército y las demás instituciones que integran el Comité», explicó.

Protocolos para distintos escenarios

Sauré adelantó que en aproximadamente quince días será presentado un nuevo protocolo de actuación que establecerá procedimientos específicos según la evolución de la emergencia.

«Esta creciente es estacional y seguramente la semana próxima las seis familias evacuadas podrán regresar a sus hogares, pero nosotros debemos planificar todos los escenarios posibles. Incluso aquellos que esperamos que nunca ocurran», afirmó.

En ese sentido, remarcó que el objetivo es anticiparse a cualquier eventualidad.

«No estamos diciendo que vaya a suceder, pero tenemos que planificar incluso la posibilidad de que el agua supere las defensas. No es para generar temor, sino para estar preparados y responder con eficacia ante cualquier situación», enfatizó.

Más recursos para enfrentar la emergencia

Por su parte, el intendente Francisco Azcué reconoció que la amenaza del fenómeno de El Niño obligará al municipio a redireccionar parte de sus recursos.

Explicó que, si bien el Plan de Infraestructura y Desarrollo continuará siendo una prioridad, algunas obras o proyectos podrían postergarse para destinar fondos a la prevención y atención de la emergencia.

Entre las acciones que ya se ejecutan mencionó la limpieza de reservorios, canales y desagües pluviales, la puesta a punto del sistema de bombeo, trabajos en los arroyos Manzores y Concordia, además de obras hidráulicas en el canal Salto Uruguayo y el refuerzo de los operativos de poda preventiva tras las últimas tormentas.

«Hay recursos que no estaban previstos para esta situación, pero que hoy son indispensables. La prioridad es estar preparados para afrontar una emergencia que, según todos los pronósticos, será de gran magnitud», concluyó el jefe comunal.

Redaccion de 7Paginas