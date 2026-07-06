El Colegio de la Abogacía de Concordia organiza las 2º Jornadas Internacionales de Derecho de Familia y de la Niñez

Esta edición convoca a profesionales del Derecho, magistrados, funcionarios, autoridades y estudiantes para profundizar en los desafíos actuales de la disciplina. El evento se destaca por su perfil regional, con la confirmación de especialistas de Argentina, Uruguay, Costa Rica, Paraguay y Perú, quienes debatirán sobre la legislación vigente, problemáticas vinculantes y soluciones prácticas desde una perspectiva comparada latinoamericana.

El Colegio de la Abogacía invita a toda la comunidad jurídica de la región a sumarse a este espacio de actualización académica de alto nivel.

Detalles de inscripción: el evento cuenta con aranceles diferenciados para estudiantes ($50.000), abogados/as noveles ($100.000) y público en general ($150.000). Se ofrece la posibilidad de abonar en dos cuotas, debiendo estar cancelado el total al momento de la acreditación.

Los interesados podrán realizar sus pagos en efectivo en la sede de la Sección Concordia del Colegio (Hipólito Yrigoyen 629) o mediante transferencia bancaria al CBU 0170068820000032211146 (Titular: Colegio de la Abogacía de Entre Ríos). Para validar la inscripción, es requisito indispensable enviar el comprobante a secretaria@caerconcordia.org.ar o al WhatsApp +54 9 345 521-7164.

Para más información, los interesados pueden acercarse a la Sede del Colegio o contactar a los canales de comunicación oficiales.

Prensa Colegio de la abogacia Concordia