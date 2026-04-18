El comercio entrerriano cerró 2025 con una caída del 4%: en que ciudades golpeó más fuerte la crisis

El comercio de Entre Ríos finalizó el año 2025 con un saldo negativo. Según el último reporte de la consultora CERX, las ventas cayeron un 4,0% en términos reales, consolidando un ciclo de dos años de retracción. Sin embargo, detrás de esta cifra general se esconde una realidad profundamente desigual: el impacto varió drásticamente según el rubro, el tamaño de la empresa y, fundamentalmente, la ubicación geográfica.

La brecha entre rubros: Inversión vs. Consumo Masivo

El informe destaca una marcada heterogeneidad. Aunque la mayoría de los rubros cayeron, 7 de los 20 sectores analizados lograron crecer.

El gran motor positivo fue la Maquinaria y Equipos, con un impresionante salto del 11,4%, señal de que el sector productivo mantuvo sus planes de inversión pese al contexto. También crecieron Automotores y Motos (+2,3%), impulsados por la recuperación del crédito prendario y un aumento del 67% en patentamientos. Incluso el rubro Alimentos y Bebidas logró una leve mejora del 1,1%, funcionando como amortiguador de la crisis.

En la vereda opuesta, los rubros de mayor peso en el bolsillo de la gente fueron los que arrastraron el promedio hacia abajo:

Supermercados e hipermercados: -8,1%

Combustibles y lubricantes: -8,6%

Indumentaria y calzado: -9,9%

Farmacia y salud: -6,7%

Geografía del consumo: El interior resiste, las capitales sufren

Uno de los datos más reveladores del informe es la disparidad territorial. La caída provincial se explica casi exclusivamente por lo sucedido en los grandes centros urbanos, que son los que más facturan.

Los más afectados: Paraná (-5,5%), Concordia (-6,4%), Concepción del Uruguay (-6,2%) y Gualeguaychú (-4,4%). Solo la capital provincial explicó más de un punto de la caída total de la provincia.

Los focos de crecimiento: En contraste, municipios de menor escala mostraron una performance sorprendente. Se destacaron Federal (+10,8%), Diamante (+8,4%), General Ramírez (+7,2%), Gualeguay (+4,0%) y Villa Elisa (+4,0%).

Otras ciudades como Crespo (+0,4%) y Villaguay (+0,3%) lograron mantenerse en terreno positivo, ayudando a frenar un desplome que podría haber sido mayor.

Pequeñas vs. Grandes: La agilidad como ventaja

El informe de Giarrizzo también pone la lupa sobre el tamaño de los comercios. Las pequeñas empresas fueron las más dinámicas del año, con un crecimiento real del 1,1%, demostrando una mayor capacidad de adaptación.

Por el contrario, las microempresas (que representan el 92,6% del total de comercios entrerrianos) sufrieron una caída del 4,8%, mientras que las grandes superficies comerciales retrocedieron un 5,7%, sintiendo el impacto directo de la baja en el consumo masivo y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares.

Conclusión y perspectivas

Para CERX, el 2025 dejó una «dualidad» marcada: focos de dinamismo genuino en el interior y en rubros ligados a la producción, conviviendo con una base estructural contractiva en las ciudades cabeceras.

La recuperación para 2026 no dependerá de un «rebote mágico», sino de la estabilización de los rubros de consumo masivo a medida que se recomponga el salario y de la consolidación de los sectores que, aun en la adversidad, demostraron resistencia.

Con información de CERX y Dos Florines

Redaccion de 7Paginas