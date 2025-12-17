El Comisario Inspector Luis Cristian Valdez Puente fue designado nuevo Jefe Departamental Federación

En este marco, se confirmó que el comisario inspector Luis Cristian Valdez Puente fue designado como nuevo jefe departamental Federación, cargo en el que estará acompañado por el comisario inspector Marcos Misael Pereyra, quien asumirá funciones como subjefe departamental.

Valdez Puente cuenta con una amplia trayectoria dentro de la fuerza policial. fue jefe de la división toxicología de la Departamental Federación y, hace aproximadamente dos años, fue nombrado subjefe de la Departamental Concordia. posteriormente, en diciembre de 2024, asumió como jefe de la Departamental Colón, destino que ocupaba hasta su reciente designación en Federación.

Si bien el nombramiento ya se encuentra ratificado por decreto, el flamante jefe departamental, quien confirmó que arribará a la ciudad de Federación en los próximos días. en ese contexto, se prevé que mantenga contacto con los medios locales y regionales para presentar los lineamientos de su gestión.

Por otra parte, el decreto también dispuso que el comisario inspector Esteban Riquelme fue designado como nuevo jefe departamental del Departamento Islas, completando así una serie de cambios en la conducción policial de la provincia.

Redacción La Última Campana