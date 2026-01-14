El concejal Aguilar se solidarizó con el intendente Azcué y pidió que se respete la función publica

A través de una publicación en su red social Facebook, Aguilar manifestó su “solidaridad con el intendente, Dr. Francisco Azcué, ante los recientes hechos que han afectado su gestión y su persona”, en referencia al cruce que se produjo en el marco del tradicional evento deportivo.

En ese sentido, el edil remarcó su postura política e institucional al señalar: “Como concejal, repudio cualquier acto que busque menoscabar la autoridad y el trabajo del intendente, y me sumo al apoyo de su gestión al frente de la Municipalidad”.

Finalmente, Aguilar hizo hincapié en la necesidad de preservar el respeto por las instituciones y la función pública. “La institucionalidad y el respeto por la función pública deben ser siempre defendidos. Estoy convencido de que el Dr. Azcué seguirá trabajando con dedicación y compromiso por el bienestar de nuestra comunidad”, concluyó.

Las declaraciones del concejal se suman a las repercusiones políticas que generaron los hechos ocurridos en la Maratón de Reyes, que continúan teniendo derivaciones en el ámbito institucional de la ciudad.

Redaccion de 7Paginas