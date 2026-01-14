7PAGINAS

Miércoles 14 de enero de 2026
El concejal Aguilar se solidarizó con el intendente Azcué y pidió que se respete la función publica

El concejal de Concordia por La Libertad Avanza, Javier Aguilar, expresó públicamente su solidaridad con el intendente Francisco Azcué, luego de los hechos ocurridos durante la reciente Maratón de Reyes, que tuvieron como protagonista a la concejal justicialista Claudia Villalba.
Redacción 7Paginas

A través de una publicación en su red social Facebook, Aguilar manifestó su “solidaridad con el intendente, Dr. Francisco Azcué, ante los recientes hechos que han afectado su gestión y su persona”, en referencia al cruce que se produjo en el marco del tradicional evento deportivo.

En ese sentido, el edil remarcó su postura política e institucional al señalar: “Como concejal, repudio cualquier acto que busque menoscabar la autoridad y el trabajo del intendente, y me sumo al apoyo de su gestión al frente de la Municipalidad”.

Finalmente, Aguilar hizo hincapié en la necesidad de preservar el respeto por las instituciones y la función pública. “La institucionalidad y el respeto por la función pública deben ser siempre defendidos. Estoy convencido de que el Dr. Azcué seguirá trabajando con dedicación y compromiso por el bienestar de nuestra comunidad”, concluyó.

Las declaraciones del concejal se suman a las repercusiones políticas que generaron los hechos ocurridos en la Maratón de Reyes, que continúan teniendo derivaciones en el ámbito institucional de la ciudad.

