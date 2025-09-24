El concejal Agustín Sguerzo pidió a los federaenses apoyar con su voto a los radicales Darío Schneider y Eliana Lagraña

En declaraciones al programa Entre Líneas de Radio UNO Federación, Sguerzo reconoció que “el electorado está desanimado”, pero sostuvo que “la única manera de defender la democracia es ir a votar”. En ese marco, evitó profundizar en la coyuntura nacional y se apoyó en las figuras de Schneider y de la concejal de Concordia Eliana Lagraña; candidatos a diputados nacionales, para pedir acompañamiento a la lista radical.

Fiesta del Estudiante y polémica local

El edil también se refirió a la polémica generada en redes sociales tras sus declaraciones sobre la Fiesta del Estudiante en Federación. Aclaró que sus palabras no buscaban cuestionar el festejo actual de los jóvenes, sino remarcar “la nostalgia de lo que fue, décadas pasadas, una gran fiesta regional, con fuerte acompañamiento municipal en su momento”, y la necesidad de “recuperar ese espíritu organizativo de años anteriores”.

Sguerzo recordó que en el Concejo Deliberante ya habían presentado pedidos de informes sobre el funcionamiento del área de Juventud y reclamó un mayor compromiso institucional, “El trabajo mancomunado del municipio, los padres y los estudiantes debe ser el punto de inflexión para volver a tener la gran fiesta que nos caracterizó como ciudad”, expresó.

Proyecto contra la ludopatía juvenil

Por otra parte, el concejal confirmó que ingresó a comisión un proyecto de ordenanza para la prevención de la ludopatía en entornos digitales, enfocado en adolescentes y jóvenes. La iniciativa busca implementar campañas educativas, capacitaciones en instituciones intermedias y acompañamiento municipal frente a esta problemática creciente.

“Es un tema nuevo pero muy latente en la comunidad. Apunta a fortalecer a docentes, clubes e instituciones que trabajan con chicos, para que puedan detectar y acompañar situaciones de riesgo”, explicó.

Mensaje de campaña

En el tramo final de la entrevista, Sguerzo insistió en que la elección de octubre será clave y pidió participación, “Le pido a los federaenses que vayan a votar. Defender la democracia es un derecho conquistado con mucho esfuerzo y no debemos perderlo”, señaló.

Finalmente, destacó el rol histórico del radicalismo en la política argentina, “Por más desgastado que esté nuestro partido, seguimos siendo un partido centenario y defensores de la democracia. Creemos que el radicalismo tendrá un papel decisivo en esta elección”, concluyó.