El Concejo aprobó modificaciones en las tasas municipales: qué pagará la mayoría de los vecinos de Federación

Desde el bloque de concejales del Justicialismo señalaron que la reforma “no se trata de un aumento generalizado, sino de ordenar el sistema para que sea más justo”, y detallaron los principales cambios que impactarán en los contribuyentes.

Qué cambia en las tasas

Entre los puntos centrales aprobados se destacan:

Reducción de alícuotas.

Disminución de los montos mínimos.

Descuento del 50% para jubilados, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

Diferenciación entre vivienda familiar y grandes emprendimientos, con un esquema que contempla la distinta demanda de servicios.

Beneficios para grupos asociativos que adquieran lotes destinados a viviendas sociales.

Acceso a la tarifa social para los sectores que encuadren en los requisitos.

Según explicaron a 7Paginas desde el bloque oficialista, el trabajo previo incluyó reuniones con vecinos que acercaron sus boletas y plantearon situaciones particulares. “El objetivo fue ordenar el sistema, reducir mínimos y alícuotas, proteger a los jubilados y diferenciar entre una vivienda familiar y los grandes emprendimientos que demandan más servicios”, indicaron.

Cómo impactará en la mayoría de los vecinos

De acuerdo a lo expresado por los ediles, la mayoría de los contribuyentes —especialmente propietarios de viviendas familiares— no verán incrementos generalizados, ya que el esquema apunta a una distribución más equitativa de la carga tributaria.

“No se trata de cobrar más, sino de que cada uno aporte según su realidad, cuidando al contribuyente sin desfinanciar la ciudad”, afirmaron.

Para conocer el impacto específico en cada caso, desde el Concejo recomendaron acercarse a la Oficina de Rentas Municipal, donde se brinda información personalizada sobre la aplicación de las nuevas disposiciones.