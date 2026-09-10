El Concejo de Concordia aprobó nuevas denominaciones de calles y respaldó iniciativas educativas, sanitarias y culturales

El Concejo Deliberante de Concordia llevó adelante su 25ª sesión ordinaria, presidida por la viceintendenta y titular del cuerpo, Lic. Magdalena Reta de Urquiza, con la asistencia de diez concejales.

Entre los principales asuntos tratados, los ediles avanzaron con el plan de ordenamiento y nomenclatura urbana de la ciudad, además de otorgar respaldo institucional a distintas iniciativas vinculadas con la educación, la salud, la ciencia, la cultura y la prevención comunitaria.

Nuevos nombres para calles del barrio Concordia I

Uno de los proyectos aprobados por unanimidad fue la ordenanza impulsada por el concejal Emmanuel Godoy, mediante la cual se establecen denominaciones oficiales para distintas arterias del barrio Concordia I.

La normativa contempla los nombres General Mariano Necochea, para el tramo comprendido entre Dr. Sauré y Yamandú Rodríguez; Isthillart Este, correspondiente a un pasaje peatonal entre La Pampa e Isthillart, y Yamandú Rodríguez Norte, en el sector delimitado por Odiard y Paula Albarracín de Sarmiento.

Desde el Concejo remarcaron que la medida responde a una demanda histórica de las familias del sector y que contar con calles oficialmente identificadas no constituye solamente una formalidad administrativa.

La correcta nomenclatura permite facilitar la ubicación y el acceso de ambulancias, servicios de seguridad, mensajería y otros servicios esenciales, además de contribuir al ordenamiento territorial de la ciudad.

Por otra parte, ingresó un pedido presentado por el colectivo de técnicos electricistas para adecuar la normativa municipal a los nuevos esquemas establecidos por el Ente Provincial Regulador de la Energía. La iniciativa fue girada al Departamento Ejecutivo Municipal para su correspondiente evaluación técnica.

Robótica, salud y prevención

Dentro de los proyectos de resolución, el Concejo declaró de Interés Municipal y Educativo al concurso de robótica “Tecnovincularte 2026”, una iniciativa impulsada por los concejales Silvina Ovelar, Emmanuel Godoy y Carolina Amiano, y organizada por la Escuela Secundaria Técnica de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER.

La propuesta transita su sexta edición y reúne a 15 escuelas primarias y 42 proyectos desarrollados por alumnos de sexto grado.

Los estudiantes diseñaron robots en categorías básica y avanzada, utilizando herramientas de programación como Arduino y Scratch, con el objetivo de brindar soluciones a problemas de la vida cotidiana.

La exposición y evaluación está prevista para el miércoles 16 de septiembre, de 8 a 12, en la sede ubicada en calle 59 y Gregoria Pérez.

También recibió la declaración de Interés Municipal y Social la jornada comunitaria de sensibilización por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, impulsada por la concejal Claudia Villalba.

La actividad se desarrolla este jueves 10 de septiembre, a las 15, en la Plaza 25 de Mayo, y articula el trabajo de “Lazos en Red”, la Escuela de Enfermería, UADER, ISEF y la Escuela de La Bianca.

El programa incluye charlas con profesionales, actividades recreativas y la representación de una obra teatral sobre Alfonsina Storni a cargo de estudiantes secundarios.

Ciencia, adultos mayores y capacitación sanitaria

El cuerpo legislativo también declaró de Interés Municipal las V Jornadas Regionales de Genética, organizadas por la Sociedad Argentina de Genética, Regional Litoral, que se realizarán los días 17 y 18 de septiembre en la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER.

La propuesta contempla capacitaciones destinadas a docentes secundarios, simposios sobre cultivos estratégicos y paneles vinculados con el mejoramiento en apicultura, avicultura y medicina de precisión.

A propuesta de la concejal Verónica Del Boca y del Departamento de Políticas Públicas para la Tercera Edad, se declaró además de interés la disertación “Envejecimiento en el Siglo XXI”, que estará a cargo de la directora de Adultos Mayores de la provincia, Lic. Graciela Mantarás.

La actividad se realizará este jueves 10 de septiembre en el Centro de Convenciones, en el marco de la tercera edición de la jornada “No me sueltes la mano”.

Por otra parte, se aprobó la declaración de Interés Municipal, Educativo y Sanitario para la Jornada de Radiología en Quirófano, que tendrá lugar el 12 de septiembre en el Hospital Delicia C. Masvernat.

La capacitación estará destinada a técnicos, licenciados y personal de quirófano y abordará el uso del equipamiento Arco en C y las normas de radioprotección.

Finalmente, el Concejo brindó su aval institucional al ciclo de conferencias virtuales “Horizonte Científico Abierto: Paisajes y memorias de la Entre Ríos profunda”, que contará con siete encuentros entre el 30 de septiembre y el 13 de noviembre, en el marco del 30° aniversario del Museo de Antropología y Ciencias Naturales “Nelson Oscar Vassallo”.

PAMI y un nuevo cruce político

Durante el espacio destinado a homenajes y manifestaciones, la sesión adquirió un tono político a partir de distintas intervenciones de los bloques.

El concejal Jorge Mendieta planteó la situación que atraviesan los afiliados de PAMI en Concordia y reclamó respuestas oficiales ante las dificultades en las prestaciones médicas.

En ese marco, hizo referencia al reciente fallecimiento de un jubilado de 74 años que aguardaba una derivación médica a Concepción del Uruguay.

El tema volvió a poner en el centro del debate del recinto la situación de los adultos mayores y las dificultades que se vienen denunciando en materia de atención sanitaria.

A su turno, el concejal Felipe Sastre se refirió a la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de las condenas contra exfuncionarios provinciales.

El edil sostuvo que la decisión judicial ratifica el funcionamiento de las instituciones y el debido proceso, rechazando los planteos vinculados con una supuesta persecución política.

La intervención generó la respuesta de integrantes del bloque opositor y derivó en un intercambio de posiciones respecto del accionar de la Justicia y de las denuncias que se encuentran en trámite en el ámbito local.

Homenaje a los docentes y prevención en salud mental

En otro tramo de la sesión, la concejal Silvina Ovelar recordó el Día del Maestro, que se conmemora cada 11 de septiembre en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento.

La edil destacó la vocación y el esfuerzo cotidiano de los trabajadores de la educación y el rol que cumplen los docentes en la formación y transformación de la comunidad.

Finalmente, los concejales Celeste Fuscado y Pablo Bovino pusieron el foco en la necesidad de fortalecer la articulación entre instituciones y comunidad para abordar las problemáticas vinculadas con la salud mental.

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, ambos valoraron las acciones que se vienen desarrollando en Concordia y recordaron a la población que se encuentra disponible la línea telefónica gratuita 135, destinada a brindar asistencia y contención inmediata.

La sesión dejó así una agenda amplia, que combinó decisiones vinculadas con el ordenamiento urbano y demandas de los barrios con el respaldo a iniciativas educativas, científicas, sanitarias y culturales, mientras que en el tramo político volvieron a aparecer algunos de los principales temas que atraviesan actualmente a la ciudad y la provincia.

Con informacion de prensa H,C,D

Redaccion de 7Paginas